Трамп отправил делегацию на переговоры с Ираном. И пригрозил ударами по электростанциям и мостам, если Тегеран не примет сделку

Делегация США приедет в столицу Пакистана Исламабад 20 апреля для переговоров с представителями Ирана, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон предлагает Тегерану «честную и разумную сделку». «Я надеюсь, они ее примут, потому что если нет — США выведут из строя каждую электростанцию и каждый мост в Иране. Хватит играть в добряка!» — добавил он.

Трамп заявил, что 18 апреля Иран открыл огонь в Ормузском проливе, «грубо нарушив соглашение о прекращении огня». Президент США утверждает, что под обстрел попали французский военный корабль и британское торговое судно. Ранее сообщалось, что Иран атаковал три торговых судна, и как минимум одно из них получило повреждения.

Заявление Тегерана о том, что он будет препятствовать судоходству через пролив, лишь дублирует американскую блокаду и дорого обходится самому Ирану, считает Трамп.

В интервью The New York Post Трамп сообщил, что на второй раунд переговоров в Исламабаде поедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. В свою очередь вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший делегацию во время первого раунда переговоров, на встречу не поедет.

При этом Axios со ссылкой на источник сообщает, что Вэнс будет участвовать в переговорах.

Через Ормузский пролив до войны США и Израиля с Ираном проходила пятая часть мировых поставок нефти. Пролив оказался фактически закрыт в начале войны. По нему проходили только суда, получившие разрешение у Ирана. В свою очередь США в попытках оказать давление на Иран объявили о блокаде иранских портов.

Тегеран объявил 17 апреля, что открывает для прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Но уже на следующий день вновь заблокировал его. Власти Ирана заявили, что будут препятствовать движению судов по Ормузскому проливу до тех пор, пока США блокируют иранские порты.

Первый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана прошел 11-12 апреля и завершился ничем.

21 апреля закончится двухнедельное перемирие, о котором США и Иран договорились в начале апреля. Если стороны его не продлят или не заключат мир, боевые действия могут возобновиться.

Что происходит с Ормузским проливом

Иран снова закрыл Ормузский пролив. США тоже продолжают блокаду. К чему это приведет? Разбор «Медузы»

Что происходит с Ормузским проливом

Иран снова закрыл Ормузский пролив. США тоже продолжают блокаду. К чему это приведет? Разбор «Медузы»