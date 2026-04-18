В Ормузском проливе обстреляны гражданские судна

Обновление: Axios со ссылкой на источники пишет, что под обстрел попали три торговых судна, как минимум одно из них получило повреждения. Люди, как сообщается, не пострадали.

Два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив, передает Reuters со ссылкой на три источника в сфере морских перевозок и обеспечениях их безопасности.

Какой ущерб был причинен в результате обстрела, пока не уточняется.

Иран утром 18 апреля заявил, что вновь закрывает Ормузский пролив для прохода судов. По данным Bloomberg, власти Ирана уже оповестили капитанов судов, ожидающих прохода, что движение по проливу закрыто.

Власти Ирана настаивают на том, что не откроют движение по Ормузскому проливу до тех пор, пока США не снимут блокаду с иранских портов. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что блокада будет продолжаться, пока Иран не согласится на мирную сделку, условия которой Тегеран пока не принимает.

Через Ормузский пролив до войны США и Израиля с Ираном проходила пятая часть мировых поставок нефти. После того, как Иран 17 апреля заявил, что откроет пролив, мировые цены на нефть снизились до отметки 90 долларов за баррель. После объявления о том, что Иран снова закрывает Ормузский пролив, европейская нефть Brent на бирже ICE в Лондоне подорожала почти до 95 долларов за баррель.

