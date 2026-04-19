Tasnim: Иран отказался отправлять делегацию на второй раунд переговоров с США, пока действует американская блокада

Иран не планирует отправлять делегацию на переговоры с США в Пакистан, пока Соединенные Штаты продолжают Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на переговорщиков.

По данным Tasnim, после первого раунда переговоров в Исламабаде стороны обменивались сообщениями через пакистанского посредника. Фактически это было продолжением диалога, «который в итоге привел к безрезультатности переговоров из-за чрезмерных требований и амбиций американской стороны», говорится в сообщении агентства.

В свою очередь другое иранское госагентство IRNA выпустило «опровержение сообщений о втором раунде переговоров в Исламабаде». Агентство заявило, что публикации о новой встрече, которые распространяют США, — «часть их медийной игры» и не соответствуют действительности.

IRNA без ссылки на источник называет препятствиями для переговоров «чрезмерные требования США и их необоснованные и нереалистичные ожидания», «постоянную смену позиций» Вашингтона, его «противоречивые заявления» и угрозы, а также морскую блокаду.

Президент США Дональд Трамп 19 апреля объявил в соцсетях, что делегация Соединенных Штатов направляется в Исламабад на второй раунд переговоров с представителями Ирана.

В том же сообщении он поставил иранской стороне ультиматум: либо Тегеран принимает «честную и разумную сделку», которую предлагает Вашингтон, либо США снова нанесут удары по стране.

Иран свое участие во встрече не подтверждал. Как отмечает Axios, в Тегеране опасаются, что разговоры о сделке могут быть уловкой Белого Дома и прикрытием для внезапного нападения США.

Первый раунд переговоров прошел 11-12 апреля и закончился ничем. 21 апреля — последний день действия двухнедельного перемирия, о котором стороны договорились в начале апреля.