Иран объявил, что открыл Ормузский пролив для всех судов

Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня, заявил глава МИД страны Аббас Арагчи.

«В соответствии с режимом прекращения огня в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период действия перемирия», — написал он в соцсети икс.

По словам министра, суда могут следовать «по согласованному маршруту», о котором ранее уже сообщила Организация портов и морского судоходства Ирана.

«Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт и готов для полноценного прохода судов. Спасибо!», — прокомментировал сообщение Арагчи президент США Дональд Трамп.

С начала боевых действий в конце февраля Иран объявил о закрытии пролива и начал наносить удары дронами и ракетами по танкерам, пытавшимся пройти по нему без разрешения иранских властей.

Тегеран сообщил судовладельцам, что главный фарватер Ормузского пролива может быть небезопасным из-за мин. Но доказательств того, что в проливе поставлены мины, нет. Власти Ирана пропускали некоторые суда, в том числе с нефтью, вдоль своего побережья в обмен на пошлину.

8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп называл условием соглашения немедленное открытие Ормузского пролива, но этого не произошло. В ответ США объявили, что будут блокировать проход судов в иранские порты.

Несмотря на перемирие, Израиль продолжил наносить удары по Ливану, где находится проиранская группировка «Хизбалла». Власти США говорили, что на Ливан прекращение огня не распространяется. 16 апреля Израиль и Ливан договорились прекратить огонь, 10-дневное перемирие началось 17 апреля.