Опубликован текст соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Государственный департамент США опубликовал текст соглашения о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое, как ожидается, вступит в силу в ночь на 17 апреля и будет действовать в течение десяти дней.

«Обе страны будут работать над тем, чтобы создать условия, способствующие прочному миру между двумя странами, полное признание суверенитета и территориальной целостности друг друга и установление подлинной безопасности вдоль их общей границы при сохранении неотъемлемого права Израиля на самооборону», — говорится в тексте соглашения.

Стороны отметили, что планируют ограничить деятельность негосударственных вооруженных группировок, которые «подрывают суверенитет Ливана и угрожают региональной стабильности». Страны считают, что деятельность таких группировок нужно ограничить так, чтобы единственными силами, которым разрешено носить оружие в Ливане, были силы безопасности страны.

Израиль и Ливан подтверждают, что две страны не находятся в состоянии войны, и обязуются вести добросовестные прямые переговоры при содействии Соединенных Штатов, чтобы добиться всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит прочную безопасность, стабильность и мир между двумя странами.

США, выступившие посредником в переговорах, со своей стороны отметили, что Израиль «сохраняет за собой право в любое время принимать все необходимые меры для самообороны от планируемых, неминуемых или продолжающихся нападений», и прекращение боевых действий не должно этому препятствовать.

Кроме того, заявили США в соглашении, после начала временного перемирия Ливан при международной поддержке «предпримет значимые шаги, чтобы помешать „Хизбалле“ и всем другим негосударственным вооруженным группировкам — изгоям на ливанской территории» совершать нападения и другие враждебные действия против Израиля.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Израиль и Ливан договорились на 10 дней прекратить огонь после того, как 14 апреля провели первые с 1993 года прямые переговоры.

Израиль и Ливан формально остаются в состоянии войны с момента образования Израиля в 1948 году. Ливан не признает государство Израиль.