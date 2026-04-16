Трамп объявил, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь
Президент США Дональд Трамп объявил 16 апреля, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь. Соответствующий режим сроком на 10 дней вступит в силу в ночь на 17 апреля, заявил президент США.
«Я только что провел плодотворные беседы с уважаемым президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби Нетаниягу. Двое лидеров договорились, что для достижения мира между их странами они официально объявят 10-дневное перемирие», — заявил Трамп.
В США 14 апреля прошли прямые переговоры дипломатов Израиля и Ливана — первые с 1993 года.
Израиль и Ливан формально остаются в состоянии войны с момента образования Израиля в 1948 году.
В ночь на 8 апреля США и Иран объявили, что договорились о прекращении огня. При этом Израиль продолжил наносить удары по Ливану, где находится проиранская группировка «Хизбалла». Власти США говорили, что на Ливан прекращение огня не распространяется.
Израиль подчеркивал, что воюет не с Ливаном, а с группировкой «Хизбалла» на территории Ливана.
Ливан официально не признает государство Израиль.