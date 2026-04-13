Что происходит с Ормузским проливом? Сначала Трамп хотел его открыть, а теперь начал блокаду. Погодите, разве Иран не занимался тем же самым? Что пишут западные СМИ и аналитики о ситуации с проливом

Трамп во время разговора с журналистами у самолета Air Force One на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 12 апреля 2026 года Julia Demaree Nikhinson / AP / Scanpix / LETA

Военно-морские силы США приступили к блокаде Ормузского пролива - важного и почти не имеющего альтернатив морского маршрута для поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. В мирное время через него проходила значительная часть мирового топлива. В первый день войны с США и Израилем 28 февраля Иран объявил Ормузский пролив закрытым для судоходства и нанес удары по нескольким танкерам. Это привело к росту цен на нефть и газ, а также усилило опасения по поводу роста инфляции. В ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Президент США называл условием прекращения огня немедленное открытие Ормузского пролива, но этого так и не случилось. После провалившихся переговоров в Исламабаде Дональд Трамп объявил, что теперь блокировать пролив будут США. Рассказываем, что о ситуации вокруг Ормузского залива пишут западные СМИ и говорят эксперты.

Что за блокаду объявил Трамп?

После провала переговоров с Ираном Дональд Трамп объявил, что американские ВМС «начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». По словам президента, к блокаде присоединятся и другие страны, в том числе Великобритания. Однако, как пишет The Guardian, Лондон в блокаде участвовать не будет.

Трамп пообещал, что американские военные начнут разминирование Ормузского пролива, а любой, кто нападет на США или мирные суда, «отправится в ад». Он приказал флоту выявлять и задерживать в международных водах суда, которые платили Ирану пошлину за проход через пролив.

Центральное командование США (CENTCOM) позже уточнило, что блокада затронет суда любых стран, которые следуют в иранские порты или выходят из них, а также прошедших через прибрежные районы Ирана. Ограничения начали действовать 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 по Москве).

При этом США не будут препятствовать проходу судов, которые идут в порты других стран и обратно через главный фарватер Ормузского пролива.

Что сейчас происходит с проливом?

С начала боевых действий в конце февраля Тегеран объявил о закрытии пролива и начал наносить удары дронами и ракетами по танкерам, пытавшимся пройти по нему без разрешения иранских властей. Кроме того, Тегеран сообщил судовладельцам, что главный фарватер Ормузского пролива может быть небезопасным из-за мин. Но доказательств того, что в проливе поставлены мины, нет. Большая часть иранских минных постановщиков была потоплена в начале войны. При этом Иран пропускает некоторые танкеры вдоль своего побережья в обмен на пошлину по доллару за баррель перевозимой нефти. Суда платят в юанях или в криптовалюте. Как сообщило Центральное командование США, теперь суда, идущие вдоль берега Ирана, будут задерживаться американским флотом.

8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии. Трамп называл условием соглашения немедленное открытие Ормузского пролива. Иран заявил посредникам в переговорах, что будет пропускать через пролив по 10 судов в день. За последние 36 часов по маршруту вдоль иранского берега прошли менее десяти судов. Для сравнения: за день до начала войны США и Израиля с Ираном через пролив проходили более 100 судов.

Всего с начала войны по этому маршруту прошли около 100 танкеров, большинство из которых перевозили иранские нефтепродукты в Китай и Индию.

Зачем США блокировать пролив, если они ранее требовали его открыть?

Это попытка Трампа перехватить инициативу после провала переговоров и лишить Тегеран контроля над главным рычагом давления — доступом к Ормузскому проливу, пишет Financial Times.

Тегеран использует пролив как свое преимущество и инструмент влияния на переговорах с Вашингтоном. Решение Ирана закрыть этот маршрут для свободного движения судов нанесло серьезный экономический ущерб странам, зависящим от ближневосточной нефти, и привело к росту цен на энергоносители и топливо по всему миру.

Риски затяжного кризиса и недовольство ростом цен на бензин как внутри США, так и в других странах вынуждают администрацию Трампа торопиться с завершением войны. Особенно накануне промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре, считают CNN и «Би-би-си».

Кроме того, американская блокада призвана сократить доходы от нефтяного экспорта самого Ирана и ограничить его возможности по финансированию боевых действий.

Как будет работать блокада?

По мнению экспертов, опрошенных The Guardian, вряд ли военные США применят ракеты или другое оружие против танкеров из-за риска экологической катастрофы. Наиболее вероятный вариант — ВМС США с помощью угроз будут заставлять танкеры сменить курс, а если это не сработает, отправят группы военных для захвата судна. Что будет с захваченными танкерами дальше, неясно.

Масштабное присутствие ВМС США в Оманском заливе у Ормузского пролива даст Трампу возможность перехватывать танкеры, считают аналитики, опрошенные The Wall Street Journal. В частности, авианосец «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln), находящийся в Аравийском море, может стать базой для операций по высадке на суда.

К началу войны у США в регионе было восемь эсминцев (сколько их там сейчас — неизвестно), которые также могут быть задействованы в блокаде и отражать воздушные атаки Ирана. Кроме того, Вашингтон может привлечь береговую охрану или силы специальных операций для захвата танкеров.

13 апреля, обратили внимание OSINT-аналитики, Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) выпустило предупреждение для всех судов в регионе, уведомив об ограничениях, которые затронут побережье Ирана. Согласно сообщению, нейтральным судам, которые находятся в иранских портах, разрешили беспрепятственно выйти из них. Сколько действует этот «ограниченный льготный период», не уточняется.

Как блокада повлияет на экономику? И что будет с перемирием?

The Wall Street Journal и Financial Times предупреждают, что блокада может еще больше дестабилизировать мировые энергетические рынки, спровоцировать новый скачок цен на нефть, а также поставит под угрозу и без того хрупкое перемирие.

В первую очередь неясно, как на блокаду отреагируют Иран и его прокси. Корпус стражей исламской революции в ответ на заявление Трампа о блокаде предупредил, что военные корабли, которые приблизятся к проливу, будут считаться нарушителями режима прекращения огня и «получат жесткий и решительный ответ».

Тегеран, если его загнать в угол, перекрыв возможность вывозить нефть, может атаковать резервные маршруты экспорта энергоносителей других стран Персидского залива. Речь идет о нефтепроводе ОАЭ в порт в Оманском заливе и нефтепроводе Саудовской Аравии в порт на Красном море. Иран уже нанес ракетный удар по саудовскому нефтепроводу накануне перемирия. В свою очередь союзники Ирана могут попытаться перекрыть критически важный маршрут судоходства через у берегов Йемена, полагают авторы The Wall Street Journal.

С другой стороны, само по себе прекращение поставок иранской нефти на мировые рынки также может вызвать краткосрочный рост цен, отмечает The Guardian.

The Wall Street Journal считает, что блокада — это начало новой и очень нестабильной фазы войны США с Ираном, и теперь фактически речь идет о бессрочной попытке Америки контролировать Ормузский пролив. «Перспектива такой блокады может привести к жесткому противостоянию, в котором выяснится, у кого больше запас прочности — у Тегерана или у мировых рынков», — пишет издание.

Но если план Трампа сработает, он лишит Иран его главного рычага давления в переговорах с США и снова сделает пролив безопасным для мировой торговли. Это, в свою очередь, снизит цены на нефть, полагает Reuters.

«Трамп хочет быстрого решения. Но реальность такова, что такую операцию трудно провести в одиночку, и, скорее всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе ее результаты окажутся неустойчивыми», — отметила в разговоре с агентством Дана Строул, бывшая высокопоставленная сотрудница Пентагона, сейчас работающая в Вашингтонском институте ближневосточной политики (The Washington Institute for Near East Policy).

Разбор войны США и Израиля с Ираном

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»