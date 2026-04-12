Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил, что Военно-морские силы США «начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него».

Он отметил, что блокада начнется в ближайшее время, а к ней присоединятся другие страны.

По словам Трампа, он также приказал флоту выявлять и задерживать в международных водах суда, которые платили Ирану пошлину за проход через пролив. «Никто, кто платит незаконную пошлину, не получит безопасного прохода в открытом море», — заявил президент США.

Он пообещал, что США также начнут разминирование Ормузского пролива. «Любой иранец, который выстрелит в нас или в мирные суда, будет отправлен прямиком в ад!» — добавил Трамп.

Говоря об итогах американо-иранских переговоров, прошедших в Пакистане 11-12 апреля, Трамп заявил, что сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме.

Во время переговоров, 11 апреля, Трамп объявил, что военные США начали «процесс расчистки Ормузского пролива».

США и Иран договорились в ночь на 8 апреля, что на две недели прекратят боевые действия. Одним из ключевых условий перемирия стало открытие Ормузского пролива, по которому проходит одна пятая мировых поставок нефти. В первый день действия соглашения Иран пропустил несколько судов, после чего пролив вновь закрыли из-за ударов Израиля по Ливану.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, в течение нескольких недель войны Иран взимал с некоторых судов пошлину в размере одного миллиона долларов за проход через пролив. По информации издания, такую пошлину согласились заплатить около 250 судов. В основном через пролив проходили иранские суда и танкеры теневого флота.

