Иран заявил, что будет пропускать через Ормузский пролив по 10 судов в день. Прохода ожидают более 400 танкеров

Иран сообщил посредникам в переговорах с США, что ограничит десятью количество судов, которые смогут пройти через Ормузский пролив в рамках соглашения о прекращении огня, пишет The Wall Street Journal.

Военно-морские силы Ирана предупредили суда, стоящие на якоре в этом районе, что они смогут пересечь пролив после того, как получат разрешение от Тегерана.

«Если какое-либо судно попытается пройти без разрешения, [оно] будет уничтожено», — заявили представители ВМС (журналисты получили запись морского радиообмена от члена экипажа неназванного судна).

Ранее Financial Times писала, что Иран потребует от судов, проходящих через пролив, плату в размере одного доллара за каждый баррель перевозимой нефти. Проход предлагается оплачивать криптовалютой.

По данным S&P Global Market Intelligence, в течение 8 апреля проход через Ормузский пролив разрешили только четырем судам (для сравнения: за день до начала войны США и Израиля с Ираном через пролив проходили более 100 судов). Иран приостановил движение нефтяных танкеров вечером в среду в ответ на удары Израиля по объектам «Хизбаллы» в Ливане.

Как сообщает WSJ, в течение нескольких недель войны Иран взимал с некоторых судов пошлину в размере одно миллиона долларов за проход через пролив. По информации издания, такую пошлину согласились заплатить около 250 судов. В основном через пролив проходили иранские суда и танкеры теневого флота.

Ормузский пролив — стратегически важный морской путь, по которому проходит около 20% мирового объема нефти, добываемой в Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии. Через пролив также поставляют сжиженный природный газ на азиатские рынки, в основном в Китай, Индию и Японию. Открытие Ормузского пролива стало одним из условий соглашения о временном прекращении огня между США и Ираном.

Своего прохода через Ормузский пролив ожидают более 425 нефтяных и топливных танкеров и почти 20 судов, перевозящих сжиженный природный газ.

Иран и США все-таки согласились на двухнедельное перемирие Исламская республика считает это своей победой. Трамп, обещавший «гибель целой цивилизации», теперь предрекает Ближнему Востоку «золотой век»

Иран и США все-таки согласились на двухнедельное перемирие Исламская республика считает это своей победой. Трамп, обещавший «гибель целой цивилизации», теперь предрекает Ближнему Востоку «золотой век»