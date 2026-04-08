Иран потребовал от судовладельцев оплачивать проход через Ормузский пролив в криптовалюте, пишет Financial Times.

Председатель союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни сообщил изданию, что плата будет равна одному доллару за каждый провозимый баррель; пустые танкеры смогут проходить пролив бесплатно.

Оплата в криптовалюте, отметил Хоссейни, выбрана для того, чтобы защитить транзакции от отслеживания и потенциальных санкций. Уведомить иранские власти и получить их разрешение суда должны будут до начала движения через пролив — нарушителей Иран грозит «уничтожать».

США, Израиль и Иран достигли соглашения о временном перемирии в войне в ночь на 8 апреля. Ключевое условие этого соглашения — открытие Ираном судоходства через Ормузский пролив.

Перемирие заключено сроком на две недели, во время которых стороны попробуют на прямых переговорах договориться об окончательном мире.