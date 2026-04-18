Иран вновь заблокировал Ормузский пролив

Власти Ирана объявили, что Ормузский пролив снова находится «под строгим управлением и контролем» вооруженных сил страны, сообщает Associated Press.

Объединенное командование вооруженных сил Ирана в своем заявлении предупредило, что будет препятствовать движению судов по Ормузскому проливу до тех пор, пока США блокируют иранские порты.

О том, что США продолжат блокировать иранские порты, накануне объявил президент Дональд Трамп. По его словам, блокада сохранится до тех пор, пока Иран не заключит соглашение с США, касающееся, в числе прочего, ядерной программы Тегерана.

Иран 17 апреля объявил, что открывает для прохода судов Ормузский пролив, через который обычно проходит одна пятая мировых поставок нефти. Это произошло после того, как Израиль заключил перемирие с ливанской группировкой «Хизбалла». В МИД Ирана заявили, что пролив будет открыт, пока действует перемирие. При этом США не стали снимать блокаду с иранских портов.

«Медуза» 17 апреля подробно описывала расстановку сил и возможные дальнейшие сценарии развития событий вокруг Ормузского пролива, в том числе тот, при котором его снова закроют для судов.

