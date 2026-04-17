Цена нефти Brent упала до 90 долларов за баррель после того, как Иран открыл Ормузский пролив
Стоимость нефти марки Brent в 15:56 мск стоила 89,55 доллара за баррель, следует из данных Yahoo Finance. Это почти на 10% меньше, чем день назад.
В дальнейшем цена стабилизировалась и на момент публикации заметки торговалась около 89-90 долларов.
Цена нефти начала падать после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил, что Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня.
Война США и Израиля с Ираном привела к росту мировых цен на нефть до многолетних максимумов после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив для судоходства. На пике войны, 9 марта, цена на нефть поднималась почти до 120 долларов за баррель.
Через Ормузский пролив обычно проходит около одной пятой мировых поставок нефти. Мировой рынок терял около 15 миллионов баррелей нефти в день из-за блокирования торговли через Ормузский пролив.