Цена нефти Brent упала до 90 долларов за баррель после того, как Иран открыл Ормузский пролив

Стоимость нефти марки Brent в 15:56 мск стоила 89,55 доллара за баррель, следует из данных Yahoo Finance. Это почти на 10% меньше, чем день назад.

В дальнейшем цена стабилизировалась и на момент публикации заметки торговалась около 89-90 долларов.

Цена нефти начала падать после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил, что Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня.

Война США и Израиля с Ираном привела к росту мировых цен на нефть до многолетних максимумов после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив для судоходства. На пике войны, 9 марта, цена на нефть поднималась почти до 120 долларов за баррель.

Через Ормузский пролив обычно проходит около одной пятой мировых поставок нефти. Мировой рынок терял около 15 миллионов баррелей нефти в день из-за блокирования торговли через Ормузский пролив.

о ситуации в Ормузском проливе

Что происходит с Ормузским проливом? Сначала Трамп хотел его открыть, а теперь начал блокаду. Погодите, разве Иран не занимался тем же самым? Что пишут западные СМИ и аналитики о ситуации с проливом