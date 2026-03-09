Нефть подорожала почти до 120 долларов за баррель впервые с 2022 года

Нефть марки Brent подорожала до 109 долларов за баррель на первом открытии торгов на рынках Азии после выходных, а в ходе дальнейших торгов достигла 119,5 долларов за баррель.

Это самый масштабный скачок в течение дня с апреля 2020 года, пишет Bloomberg. На уровне 119 долларов за баррель нефть торгуется впервые с 17 июня 2022 года, отмечает РБК.

Bloomberg также отмечает, что более высоких значений цена нефти достигала в марте 2022 года (более 139 долларов за баррель), а исторический максимум был установлен в 2008 году — более 147 долларов за баррель.

Трамп заявил, что краткосрочный рост стоимости нефти — это «очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира». Он написал, что цены «быстро снизятся, когда угроза иранской ядерной программы будет уничтожена», и назвал «глупцами» всех, кто «думает иначе».

Цену нефти у 100 долларов за баррель, как отмечал The Bell, аналитики прогнозировали для сценария затяжной войны в Иране (несколько недель и больше), но без долгосрочной блокады Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов экспорта нефти морем. Сценарий многолетней войны, по мнению тех же экспертов, предполагает нефть по 120–150 долларов за баррель. Сейчас Ормузский пролив остается фактически закрытым, хотя официально Тегеран об этом не объявлял. Аналитики, которых цитирует Bloomberg, допускают возможность дальнейшего роста цены нефти.

