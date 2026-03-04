К рекламе производства дронов в Татарстане привлекли детей. Они рассказывают, что можно заработать 150-350 тысяч рублей в месяц За публикацию таких видео блогерам предлагают до полутора миллионов

Особая экономическая зона ( ) «Алабуга» в Татарстане и колледж «Алабуга Политех» запустили рекламную кампанию с участием несовершеннолетних, которые рассказывают, как зарабатывают на сборке дронов-камикадзе «Шахед».

Журналисты издания T-invariant получили архив промо-видео под названием объемом в 6,49 гигабайт. В архиве, как утверждает T-invariant, — десятки видео со студентами, рассказывающими, как они совмещают учебу с работой по сборке дронов. Герои видео утверждают, что со второго курса получают зарплату в 150 тысяч рублей в месяц, а с третьего курса — 350 тысяч.

«Меня зовут Дарина, мне 16 лет. В следующем году я буду зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Я учусь в „Алабуга Политех“ и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной. Хочешь так же?» — говорит одна из студенток.

как школьников в России вовлекают в военную отрасль

В России школьников систематически вовлекают в работу военной отрасли. В детских кружках учат управлять дронами. Задания детям дают «Ростех» и «Росатом» Главное из публикации The Insider

как школьников в России вовлекают в военную отрасль

В России школьников систематически вовлекают в работу военной отрасли. В детских кружках учат управлять дронами. Задания детям дают «Ростех» и «Росатом» Главное из публикации The Insider

Еще один студент рассказал, что «родители не понимали» его решения заниматься сборкой беспилотников, но он устроился на эту работу, потому что «патриот».

Другие студенты рассказывают, что «они помогают своей стране» и «родители ими гордятся». Один из роликов с третьекурсником завершается фразой: «Родители сказали мне: „Мужик!“»

Публикация 25-секундного видео «Алабуга Политех» стоит от 250 тысяч до полутора миллионов рублей в зависимости от охвата и числа подписчиков конкретного блога, рассказал один из блогеров, которому предлагали разместить такую рекламу.

«За последний год агентства приходят с этим раз в квартал, но с такими видео — впервые. Я полагаю, за одну кампанию они тратят несколько десятков миллионов рублей», — считает собеседник T-invariant.

Рекламные ролики «Алабуги» со студентами уже опубликовал Z-канал «Рыбарь» (более полутора миллионов подписчиков) и телеграм-канал имиджборда «Двач» (920 тысяч подписчиков).

«Алабуга Политех» выпускал похожую рекламу в 2023 году, но теперь ролики стали более агрессивными и простыми, отмечает T-invariant.

Одними из первых о том, что студентов «Алабуги» отправили собирать иранские дроны, которыми Россия атакует Украину, сообщали издание «Протокол» и ютьюб-канал «РЗВРТ». Студенты рассказывали, что учащимся запрещено разглашать информацию об «Алабуге», а от сборки дронов отказаться нельзя. В 2024 году общежитие колледжа попало под удар украинских беспилотников.