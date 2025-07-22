В России школьников систематически вовлекают в работу военной отрасли. В детских кружках учат управлять дронами. Задания детям дают «Ростех» и «Росатом» Главное из публикации The Insider

Страница платформы «Берлога» во ВКонтакте

В России при поддержке государства создана система вовлечения школьников в работу военно-промышленного комплекса, в частности, в производство, совершенствование и управление дронами. Об этом рассказывается в публикации издания The Insider.

На «нижнем» уровне эта система представлена, например, онлайн-платформой для школьников «Берлога». На ней размещены онлайн-игры, которые развивают навыки, нужные для управления дронами. Школьников привлекают в «Берлогу» дополнительными баллами ЕГЭ.

Тех, кто проявил себя наилучшим образом, приглашают в «Кружковое движение» — проект министерства образования и науки в рамках программы «Национальная технологическая инициатива». Талантливым школьникам предлагают группы по интересам, где они готовятся к олимпиадам и занимаются оригинальными инженерными разработками. Эти разработки в основном связаны с беспилотниками: навигация, слежение и распознавание объектов, доставка грузов, а также противодроновая защита и устойчивость дронов к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кружки регулярно участвуют в конкурсах разработок, а задания им дают госкорпорации «Росатом», «Ростех» и «Роскосмос», а также предприятия предприятия российской «оборонки»: производители военных самолетов «Яковлев» и «Сухой», производитель дронов «Геоскан», производитель ПВО «Алмаз-Антей» и другие. Их представители сидят в жюри конкурсов.

Журналистка издания The Insider, выдавая себя за корреспондентку «государственной газеты», пообщалась со школьниками, которые участвовали в таких конкурсах, и убедилась: они понимают, что фактически занимаются военными разработками. Они получают не только поощрения, но и гранты, и даже контракты с оборонными компаниями.

Как отмечает The Insider, ссылаясь на юристов и правозащитников, вовлечение несовершеннолетних в разработку техники, предназначенной для боевых действий, нарушает международные нормы, в частности, Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевские конвенции. Тем более, что школьников обучают не просто общим принципам «дроноведения», а прямо интегрируют в технологический цикл: они получают заказы, выполняют технические задания, участвуют в демонстрациях перед военными. Фактически это использование детского труда для войны.

Вся эта система выстроена Агентством стратегических инициатив (АСИ) — формально некоммерческой организацией, попечительский совет которой возглавляет президент России Владимир Путин. Каждый ее элемент, включая и онлайн-игры, и кружки, и конкурсы, получает государственное финансирование, в том числе через Минобрнауки. В общей сложности речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей.

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