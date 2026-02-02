«Россия-1»

Телеканал «Россия 1» выпустил документальный фильм «Предательство» — о россиянах, которых осудили за теракты и диверсии, совершенные по заданию Украины. Одна из главных героинь фильма — Дарья Трепова, получившая 27 лет по обвинению в убийстве «военкора» Владлена Татарского. Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев поговорил с ней в колонии, где она отбывает срок — и это ее первое интервью после приговора. По словам мужа Треповой, именно это интервью стало поводом для перевода его жены в штрафной изолятор (ШИЗО), где она провела больше месяца. Дарья Трепова не отрицает своей вины. Она говорит в интервью, что ее воспитывали так, чтобы поддерживать слабую сторону в конфликте. Помимо нее, пропагандист Андрей Медведев поговорил с пятью фигурантами дела о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево, получившими сроки от 17 до 18 лет. Они считают наказание несправедливым и говорят, что предателями себя не считают. «Медуза» рассказывает, о чем этот фильм.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев берет интервью у Дарьи Треповой в мордовской колонии. Трепова одета в бесформенную робу, напоминающую халат, ее голова закрыта платком, она сидит за простым деревянным столом.

Автор фильма за кадром коротко пересказывает биографию Треповой и спрашивает, почему она хотела поехать волонтером в Украину, а не помогать в России (сама она говорила об этом на суде). «Тогда мне Украина казалась пострадавшей стороной. Меня воспитывали так, что нужно поддерживать и помогать тем, кто в конфликте выступает более слабым», — говорит Трепова.

Отвечая на вопрос Медведева, как ее «втянули» в террористическую деятельность, Дарья Трепова упоминает журналиста Романа Попкова — бывшего лидера московского отделения Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова, уехавшего в Киев. На суде она рассказывала, что написала Попкову после начала большой войны в 2022 году с вопросом, нет ли возможности поехать в Украину в качестве журналиста, а позже он связал ее с украинским агентом, который и попросил сходить на встречу с Татарским в Петербурге и вручить ему статуэтку — по его словам, с микрофоном для прослушки внутри. На самом деле в статуэтку было вмонтировано взрывное устройство.

Сам Попков причастность к убийству Татарского вначале отрицал. Позже он уточнил, что не будет «обсуждать питерскую операцию до тех пор, пока не настанет нужное для этого время» — в частности, по его словам, чтобы не повредить Треповой. «Даша — это самое светлое, что появилось в России за последние лет тридцать. Прошу с уважением относиться к Дашиным тотально правдивым показаниям в суде. Она все говорит верно», — написал Попков.

В конце интервью Медведев спрашивает у Треповой, что бы она хотела сказать о своем поступке. «Что бы я ни сказала, людям не вернется здоровье, которое они потеряли. Не вернется близкий, которого они потеряли. И что бы я ни сказала, они будут видеть меня как человека, который причинил им самое большое зло в их жизни. Я даже не хочу, чтобы они думали по-другому, потому что это так и есть. Но в русском языке нет большего слова, чем „прости“. Я бы хотела попросить у них прощения — настолько, насколько возможно», — отвечает она.

Что говорила Трепова в суде

Муж Треповой Дмитрий Рылов, уехавший из России после ее ареста, написал, что посмотрел фильм и нашел его и само интервью «на удивление сдержанными», хотя и был удивлен «количеству манипуляций для зрителя». Однако именно это интервью, по его словам, стало причиной того, что осенью 2025 года Трепову на несколько месяцев отправили в штрафной изолятор.

В начале октября 2025-го Рылов писал, что на его жену в колонии оказывают давление, помещая раз за разом в ШИЗО и не позволяя брать с собой теплые вещи, хотя в камере холодно. По его словам, незадолго до этого к Треповой приезжали корреспонденты РИА Новости и ВГТРК, чтобы записать с ней интервью, на которые администрация колонии дала согласие.

«К сожалению, я не знаю содержания этих интервью, но ясно одно — именно они стали причиной помещения в штрафной изолятор. За неимением никаких провинностей в нарушении распорядка Даше стали фабриковать водворения в ШИЗО, а с наступлением заморозков еще и пытать холодом», — писал ее муж. По его данным, на тот момент она провела в изоляторе уже 54 дня. В декабре РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН Мордовии сообщало, что Трепову поместили в ШИЗО, но когда это произошло — не уточнялось. Рылов связывает перевод его жены в ШИЗО с интервью, которое она дала пропагандистам, но не поясняет, почему он так считает.

Что еще рассказывал муж Дарьи Треповой

В числе других героев фильма Андрея Медведева — пятеро обвиняемых в поджоге вертолета на московском аэродроме Остафьево: Роман Яковец, Даниил Ямсков, Никита Булгаков и Станислав Хамидуллин, осужденные на сроки от 17 до 18 лет, а также 20-летняя Анастасия Мочалина, получившая 12 с половиной лет. По версии следствия, Хамидуллин был завербован спецслужбами Украины, а затем «нашел соучастников за денежное вознаграждение», вместе с которыми поджег вертолет.

Медведев рассказывает в фильме, что у двоих из пятерых задержанных была специальность: один был электромехаником, второй — сварщиком. Поясняя мотивы обвиняемых, он говорит, что «им было бы легко найти высокооплачиваемую работу в Москве, но работать не хотелось — хотелось быстрых и легких денег».

Сами обвиняемые говорят, что предателями себя не считают. Назначенное им наказание они называют несправедливым. Роман Яковец рассказывает, что до суда ему «не было дела» до политики и до того, будет у России «чуть больше территории или чуть меньше». Он вспоминает, что думал о том, чтобы «пойти на » еще во время службы в армии, но «повезло — не пошел». Рассуждая о полученном в итоге сроке, Яковец говорит, что рассчитывал, «если поймают», сесть на три-четыре года — это, по его словам, было бы «некритично».

«Я, конечно, люблю Россию, тут родина, друзья — но сейчас каждый день смотрю новости, пообщался с разными людьми, посмотрел, что творится, за что тут можно сесть… Запись какую-нибудь репостнул — все, сел на десять лет. <…> Ну и зачем оно мне надо», — говорит Яковец. «Такая родина, которая сажает всех за просто так… Домой бы поскорее поехать, освободиться, и не знаю, в Европу куда-нибудь», — добавляет другой фигурант этого дела Даниил Ямсков. На вопрос, был ли он в Европе, он отвечает: «Никогда».

Еще один сюжет фильма посвящен делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Обвиняемыми по нему проходят помощник Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович, которых задержали в феврале 2025 года. На суде адвокаты обоих рассказывали, что их подзащитных пытали — в том числе током. Вину ни Попович, ни Иванкович не признали. В фильме Попович говорит: «Я очень хочу донести владыке Тихону — даже не чтобы оправдаться — что я всю свою жизнь положил, чтобы служить церкви и служить Богу». Приговор по этому делу еще не вынесен.

Читайте также

В фильме также фигурируют еще несколько человек, которые пока не осуждены и находятся под следствием — в том числе те, чьи имена не фигурировали в новостях о задержаниях раньше. В их числе — Дмитрий Василенко и Альберт Галустян, которых обвиняют в поджоге релейных шкафов по заданию украинской разведки. В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга указано, что Альберт Галустян — уроженец Краснодара, ему 16 лет. Там же есть и Дмитрий Василенко, которому 17. Подробности их дела неизвестны.

Кроме того, в фильм включены интервью Любови Осиповой, Елены Шутовой и Федора Краснова. Их задержали по обвинению в подготовке теракта в Петербурге в сентябре 2025 года. По версии следствия, Осипова и Шутова вели слежку за автомобилем, который планировалось взорвать, а Краснов, переодевшись в пожилую женщину, отправился закладывать бомбу. Любовь Осипова в фильме говорит, что было страшно, но они «считали, что это поможет прекратить войну — потому что гибнут люди, в том числе и российские граждане». «У нас были ощущения, что если мы поможем и еще кто-то поможет — это уже немало», — добавляет она. Голос за кадром уточняет, значит ли это, что она хотела помочь «победить Россию». «Я так не говорила», — отвечает Осипова.