Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) не признали вину

Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) — его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович — не признают вину. Об этом, как передает ТАСС, заявили их адвокаты Виктор Ларин и Мария Эйсмонт в Мосгорсуде, где решается вопрос о законности продления им ареста.

«Дело было возбуждено с нарушениями закона. <…> Мой подзащитный является православным, поэтому вряд ли он вообще думал кого-то убить. По словам Никиты Иванковича, митрополит Тихон для него духовный», — заявил Ларин, который защищает Иванковича.

Адвокат Поповича Мария Эйсмонт заявила о фальсификации доказательств по делу и о невиновности своего подзащитного.

Утром 28 февраля ФСБ сообщила о задержании и аресте двоих подозреваемых в подготовке теракта, целью которого должен был стать митрополит Тихон. По версии спецслужбы, оба задержанных были завербованы в середине 2024 года сотрудником Главного управления разведки Украины (ГУР) через телеграм. Они должны были взорвать бомбу в Сретенском монастыре, а затем выехать из России по поддельным украинским паспортам, утверждали в ФСБ. На видео спецслужбы оба задержанных говорят, что им была поставлена задача «ликвидировать» Тихона.

За день до сообщения ФСБ «Новая газета» публиковала материал, в котором рассказывалось о задержании двух выпускников московской Сретенской семинарии — Дениса Поповича и Никиты Иванковича. По данным издания, они находятся в СИЗО с 12 февраля. Им вменяли две статьи — о незаконном хранении взрывчатки (222.1 УК) и о содействии террористической деятельности (205.1 УК). «Новая газета» утверждала, что задержание Поповича и Иванковича инициировал телеграм-канал «Епископ Люцифер», в котором не раз появлялись доносы на церковных деятелей, оппонировавших патриарху Кириллу.

Дело о покушении на Тихона Шевкунова комментировал президент РФ Владимир Путин. «Вы знаете, сейчас противник предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона? <…> Добрались и до священников уже, хотя они ни с кем не воюют», — говорил он.

Митрополита Тихона часто называют духовником Владимира Путина. Официально это не подтверждено, а сам Путин никогда это утверждение не отрицал.

Читайте также

В Москве задержали двух выпускников Сретенской семинарии по подозрению в подготовке убийства митрополита Тихона (Шевкунова) Один из них был помощником митрополита. Второго друзья описывают как «крайне миролюбивого человека», уважавшего Тихона

Читайте также

В Москве задержали двух выпускников Сретенской семинарии по подозрению в подготовке убийства митрополита Тихона (Шевкунова) Один из них был помощником митрополита. Второго друзья описывают как «крайне миролюбивого человека», уважавшего Тихона