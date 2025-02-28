В Москве задержали двух выпускников Сретенской семинарии по подозрению в подготовке убийства митрополита Тихона (Шевкунова) Один из них был помощником митрополита. Второго друзья описывают как «крайне миролюбивого человека», уважавшего Тихона

Паспорт Украины, по которому, как утверждают в ФСБ, один из задержанных должен был выехать после совершения теракта РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Утром 28 февраля ФСБ сообщила о задержании и аресте двоих подозреваемых в подготовке теракта, целью которого должен был стать митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

По данным спецслужбы, оба задержанных были завербованы в середине 2024 года сотрудником Главного управления разведки Украины (ГУР) через телеграм. Как утверждает ФСБ, задержанные должны были взорвать бомбу в Сретенском монастыре, а затем выехать из России по поддельным украинским паспортам.

В видео, опубликованном ФСБ, показаны кадры задержания, которое происходит поздним вечером на улице. Затем один из подозреваемых по имени Денис Попович, говорит, что он был помощником митрополита Тихона. По словам Поповича, который называет себя гражданином Украины, его завербовали сотрудники ГУР, пригрозив убить его родственников в случае его отказа. Попович рассказывает, что ему была поставлена задача найти помощника и «ликвидировать» митрополита при помощи взрывчатки, которую они должны были заложить в «жилом помещении» Сретенского монастыря в Москве.

Издание «Агентство», изучившее фотографии в соцсетях, выяснило, что Денис Попович действительно появлялся на мероприятиях вместе с митрополитом Тихоном как минимум с 2018 года.

Второй задержанный также говорит на камеру, что ему была поставлена «задача физического уничтожения» митрополита. По его словам, первое покушение планировалось в начале 2025 года, но не осуществилось из-за задержания Дениса Поповича. Второе покушение намечалось на конец февраля.

В ФСБ не уточнили, когда были сняты видео. Однако за день до сообщения спецслужбы «Новая газета» опубликовала материал, в котором рассказывалось о задержании двух выпускников московской Сретенской семинарии — Дениса Поповича и Никиты Иванковича. По данным «Новой газеты», они находятся в СИЗО, куда их 12 февраля отправил Мещанский районный суд Москвы. Им, как утверждает газета, вменяют две статьи — о незаконном хранении взрывчатки (222.1 УК) и о содействии террористической деятельности (205.1 УК).

Задержание Дениса Поповича ФСБ России / ТАСС / Profimedia

При этом Поповича вначале задержали по административной статье. Это произошло, как следует из карточки дела на сайте Мещанского суда, 13 января. В протоколе говорится, что Попович «вел себя вызывающе, размахивал руками, выражался нецензурной бранью». Сам он пояснил, что шел в сторону Сретенского монастыря (в пакете с собой у него был «священный сосуд») и увидел «скопление людей» у магазина «Магнолия», а после этого его окружили люди, потребовавшие предъявить документы. Суд дал Поповичу 16 суток по статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП).

Когда этот срок истек, Поповича, как пишет «Новая газета», не выпустили, а дали ему еще срок — по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ, эта карточка тоже есть на сайте суда). Арест истекал 12 февраля, но в этот день задержали уже и Иванковича. «Новая газета» со ссылкой на источник пишет, что у Иванковича прошел обыск. В ходе него в квартире «неизвестно откуда» появилась лопата, которой якобы в Терлецком парке Москвы закапывали некое взрывное устройство, упакованное в пакет из-под сока. Пожилую мать Иванковича вызывали на допрос, пишет газета.

Близкая подруга Никиты Иванковича рассказала «Медузе», что тот учился в Сретенской академии, а затем его распределили служить в храм Воскресения Христова в Сокольниках. По ее словам, она знакома с матерью Никиты, и та рассказала, как его задерживали. Силовики, пришедшие к ним с обыском рано утром, «открыли какой-то аккаунт в мессенджере», в котором была фотография Никиты, хотя он отрицал, что это его аккаунт. Затем, по словам матери Никиты, сотрудники достали из-под кровати «сверток с саперной лопаткой» и сказали ее сыну: «Одевайся, поедешь в лес, будешь нам все показывать».

Еще один близкий друг Иванковича, поговоривший с «Медузой», характеризует его как «крайне миролюбивого человека», осуждавшего все военные действия с обеих сторон. «Классический российский либерал — поддерживал Навального, ходил на похороны, они там даже какой-то молебен устраивали и он пел, но радикализма не было. [Он] предельно пацифичен во всем», — рассказывает друг Иванковича. Издание «Агентство» нашло Никиту Иванковича в утечках пользователей проекта «Умное голосование» и сайта «Свободу Навальному».

Друг Иванковича говорит, что про митрополита Тихона Никита говорил так: «Мысли при личной аудиенции у него одного порядка, а публично — другие». По его словам, его друг Тихона очень уважал и считал интересным человеком. После задержания Поповича, как рассказывает друг Никиты, единственным, кто смог выяснить что-то о Денисе, был митрополит Тихон, «который сказал только одно слово: „живой“». Затем Никита узнал, куда увезли Дениса и носил ему передачи. Оба собеседника «Медузы» сходятся во мнении, что представить Иванковича как человека, готовящего теракт, «просто невозможно».

«Новая газета» утверждает, что задержание Поповича и Иванковича инициировал телеграм-канал «Епископ Люцифер», в котором не раз появлялись доносы на церковных деятелей, оппонировавших патриарху Кириллу (в их числе был, например, лишенный сана бывший настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах Алексей Уминский).

В сентябре 2022 года в телеграм-канале появился пост, в котором Поповичу, родившемуся в Украине, предлагали «публично покаяться» за его «антироссийские выступления». Позже канал опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, Попович говорит, что российская армия «зверски разбомбила Харьков» и обстреляла дом его друга. Позже в телеграм-канале написали и про Иванковича. Авторы канала назвали его «последователем экстремистской организации ФБК» и заявили, что он вместе с Поповичем «пропагандирует среди семинаристов националистическую идеологию киевского режима, оправдывая восьмилетнее убийство жителей Донбасса».

Сам митрополит Тихон задержание Поповича и Иванковича публично не комментировал. Источник «Медузы» в Русской православной церкви сказал, что на двоих задержанных в последнее время оказывалось «сильнейшее психологическое воздействие», но не пояснил, что под этим подразумевается.

В Кремле, комментируя сообщение ФСБ, заявили, что «киевский режим не гнушается ничем». «Нет ничего святого. Это еще раз подтверждается», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.