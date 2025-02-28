ФСБ отчиталась о предотвращении теракта против митрополита Тихона (Шевкунова). По данным спецслужбы, бомбу должны были взорвать в Сретенском монастыре

ФСБ заявила, что предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Москве, готовившийся украинской разведкой, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС ФСБ).

Задержаны двое человек — россиянин и украинец, заявили в ФСБ, которые дали признательные показания, рассказав, что они были завербованы в середине 2024 года сотрудником Главного управления разведки Украины через телеграм.

Госагентства со ссылкой на ФСБ уточняют, что покушение готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Один из задержанных, как пишет РИА Новости, рассказал, что украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников, если он не согласится на теракт.

В декабре, как утверждает ФСБ, задержанные забрали из тайника самодельное взрывное устройство. Они должны были осуществить теракт в Москве, а затем выехать по поддельным украинским паспортам. В ФСБ сообщили, что задержанные планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, говорится в сообщении ФСБ. Они арестованы, о мере пресечения неизвестно.

Митрополита Тихона часто называют духовником Владимира Путина. Официально это не подтверждено, а сам Путин никогда это утверждение не отрицал. Шевкунов возглавляет Крымскую метрополию с октября 2023 года. До этого он с 2018 года занимал должность главы Псковской митрополии, а ранее был наместником Сретенского монастыря в Москве. Шевкунов входит в президентский Совет по культуре и искусству и в Общественный совет при Минкульте, а также возглавляет Общественный совет при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

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