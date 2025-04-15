Военный суд приговорил к срокам до 18 лет обвиняемых в поджоге вертолета на московском аэродроме Остафьево

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор пятерым обвиняемым по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге и вертолета Ка-32 на московском аэродроме Остафьево, сообщает «Медиазона».

Четверых фигурантов обвинили в диверсии и теракте. 22-летний Станислав Хамидуллин и 21-летний Роман Яковец получили по 17,5 лет, Даниил Ямсков — 17 лет, Никита Булгаков— 18 лет колонии строгого режима. Все они признали вину.

Пятой обвиняемой, Анастасии Мочалиной, вменили только теракт и назначили 12,5 лет колонии общего режима. Она настаивает, что не участвовала в подготовке преступлений и не знала, чем занимаются ее друзья.

По версии суда, Хамидулин был завербован спецслужбами Украины и «нашел соучастников за денежное вознаграждение», а затем вместе с ними поджег релейный шкаф и поисково-спасательный вертолет, который был уничтожен.

Обвинение запрашивало четверым фигурантам дела по 19 лет колонии строгого режима, а Анастасии Мочалиной — 13 лет колонии общего режима.

О поджоге вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево в апреле 2024 года сообщало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Также о нем писали российские СМИ, в том числе телеканал Минобороны РФ «Звезда». ГУР публиковало видео, на котором запечатлен предполагаемый горящий вертолет. Подозреваемых в поджоге задержали вскоре после преступления.

Головне управління розвідки МО України