ФСБ заявила, что в Петербурге задержаны трое подозреваемых в подготовке теракта. Они планировали взорвать машину руководителя оборонного предприятия

В Петербурге задержали троих подозреваемых, которые собирались совершить теракт по заданию украинских спецслужб и заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявили в ФСБ.

Задержанные — мужчина и две женщины 1993, 1994 и 2006 годов рождения. По данным спецслужбы, двое из них вели слежку и спрятали взрывное устройство в тайнике на одном из кладбищ Петербурга, откуда его забрал исполнитель — мужчина.

Он, забрав взрывное устройство, переоделся в пожилую женщину с палочкой и отправился закладывать бомбу, где его и задержали. На видео, распространенном ФСБ, сотрудники хватают человека, одетого в длинную юбку и с платком на голове, а затем женщину. В следующих кадрах мужчина со скрытым лицом говорит, что в июле «вступил в ряды террористической организации», в составе которой подготовил теракт. Две женщины на видео также признаются, что добровольно вступили в «террористическую организацию».

ФСБ утверждает, что задержанные действовали по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. В отношении них возбудили дела о подготовке к теракту (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 3 статьи 205 УК) и о незаконном обороте взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 УК).