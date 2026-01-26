Ходорковский, Кара-Мурза, Каспаров, Толоконникова, Фейгин и еще 10 человек будут «представлять интересы антивоенных россиян» в Европе Платформа при ПАСЕ сформирована. Рассказываем про каждого, кто туда попал

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы ( ) утвердило состав так называемой платформы российских демократических сил — она будет вести диалог с европейскими парламентариями и, как надеются участники, представлять интересы антивоенно настроенных россиян. Предполагалось, что в делегацию войдут 12 человек, но в итоге их оказалось 15. Десять — от «демократических сил», пятеро — от «коренных народов и нацменьшинств».

На этапе выдвижения кандидатов произошел скандал, который привлек дополнительное внимание к этой платформе и процессу ее формирования. Владимир Кара-Мурза вышел из Антивоенного комитета России после конфликта с Гарри Каспаровым. Тот и другой в итоге попали в окончательный список участников платформы.

Платформу возглавит сам президент ПАСЕ Теодорос Русополос. Участники нового объединения смогут присутствовать и (по согласованию с председателем) выступать на заседаниях и мероприятиях, проходящих в рамках сессий ПАСЕ. Вот кто вошел в состав платформы.

Наталия Арно

Президент Free Russia Foundation — некоммерческой организации, созданной российскими эмигрантами в США в 2014 году. Фонд «Свободная Россия» оказывает поддержку оппозиционерам, правозащитникам, политзаключенным и эмигрантам, а также проводит исследования политической ситуации в России. Власти РФ объявили фонд «нежелательной» и «экстремистской» организацией.

В 2023 году стало известно, что фонд «Свободная Россия» стоял за созданием «фабрики эльфов», распространявшей антикремлевскую пропаганду в соцсетях. По данным СМИ, весной 2023 года Наталию Арно пытались отравить в Праге, а осенью 2024-го на нее напали в Лондоне. Тогда у нее отобрали мобильный телефон. Это произошло после ее встречи с Михаилом Ходорковским.

Дмитрий Гудков

Депутат Госдумы VI созыва (2011-2016 годы). Избрался в парламент от «Справедливой России». В 2013 году вместе со своим отцом, депутатом Геннадием Гудковым был исключен из партии за участие в оппозиционном движении. В 2018-2020 годах был председателем незарегистрированной Партии перемен (после его ухода партии было возвращено прежнее название «Гражданская инициатива» и ее снова возглавил Андрей Нечаев). С февраля 2022 года состоит в Антивоенном комитете России.

Гудков объявлен властями РФ «иностранным агентом» и включен в перечень «террористов и экстремистов». Он заочно осужден на восемь лет колонии по делу о военных «фейках», а также, как и другие члены Антивоенного комитета, обвиняется по статьям о захвате власти и организации террористического сообщества.

Марк Фейгин

Юрист и блогер, бывший депутат Госдумы (1994-1995) и заместитель мэра Самары (1997-2007). Получил широкую известность как адвокат на судебных процессах против группы Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко. В 2018-м был лишен адвокатского статуса.

С начала большой войны России с Украиной вел популярные ежедневные стримы с теперь уже бывшим советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Сейчас развивает собственный ютьюб-канал «Фейгин Live» (1,9 миллиона подписчиков). В России объявлен «иноагентом» и заочно приговорен к 11 годам колонии по делу о распространении военных «фейков».

Владимир Кара-Мурза

Политик и журналист, близкий соратник Бориса Немцова. Сыграл ключевую роль в продвижении американского Акта Магнитского, вводившего персональные санкции против людей, причастных к нарушениям прав человека в России. Был членом «Союза правых сил», Партии народной свободы (ПАРНАС), вице-президентом фонда «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. В 2015 и 2017 годах пережил два отравления. За этими покушениями, как показало расследование Bellingcat и The Insider, стояла группа сотрудников ФСБ, которая, предположительно, также организовала отравление Алексея Навального.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинениям в «госизмене», осуществлении деятельности «нежелательной» организации и распространении военных «фейков». В августе 2024 года Кара-Мурза был освобожден вместе с другими политзаключенными в рамках масштабного обмена между Россией и странами Запада. В конце 2025 года вышел из Антивоенного комитета России после конфликта с Гарри Каспаровым.

Гарри Каспаров

13-й чемпион мира по шахматам. В 2005 году организовал оппозиционное политическое движение «Объединенный гражданский фронт». Фронт участвовал в коалиции «Другая Россия» и выступал соорганизатором уличных оппозиционных «Маршей несогласных». Был участником движения «Солидарность» и Координационного совета российской оппозиции.

Каспаров уехал из России в 2013 году. Он выступил сооснователем конференции «Форум свободной России», регулярно проходящей в Вильнюсе. В России форум объявлен «нежелательной» и «террористической» организацией, а Каспаров внесен в реестры «иноагентов» и «экстремистов и террористов», а также заочно арестован по обвинениям в создании террористического сообщества и «оправдании терроризма».

Михаил Ходорковский

Бывший глава одной из крупнейших нефтяных компаний России ЮКОС. В 2003 году после конфликта с Владимиром Путиным Ходорковский был арестован по обвинениям в хищениях и неуплате налогов. По итогам двух судебных процессов его приговорили к 14 годам колонии. ЮКОС прошел процедуру банкротства и перешел под контроль государства. Позднее суд в Нидерландах признал, что власти РФ незаконно национализировали компанию и обязали Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Власти РФ не признают это решение.

В декабре 2013 года Путин подписал указ о помиловании Ходорковского и выслал его из страны. В изгнании предприниматель возродил свое общественное движение «Открытая Россия», организовал несколько медиа и занялся политикой. В последние годы он конфликтует с Фондом борьбы с коррупцией. Команда Навального обвиняет близкого друга и соратника Ходорковского Леонида Невзлина в организации нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе.

Российские власти объявили Ходорковского «иноагентом» и продолжают возбуждать против него уголовные дела. Среди них — дело об убийстве мэра Нефтеюганска и организация «террористического сообщества» (то есть Антивоенного комитета России).

Олег Орлов

Правозащитник, один из основателей и руководителей центра «Мемориал», лауреат премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. В 1990-е годы во время войны в Чечне участвовал в переговорах об обмене пленными, а также стал добровольным заложником во время теракта с Буденновске. В феврале 2024 года российские власти объявили Орлова «иноагентом» и приговорили к двум с половиной годам колонии по делу о «дискредитации» армии. В августе 2024-го правозащитника освободили вместе с другими политзаключенными в рамках масштабного обмена между Россией и странами Запада и выслали из страны.

Андрей Волна

Российский хирург, публицист и общественный деятель. В 2022 году переехал в Эстонию из-за угрозы уголовного преследования. В 2023-м Андрей Волна был в числе российских врачей, подписавших открытое письмо Владимиру Путину с призывом прекратить издевательства над Алексеем Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь в заключении. В 2024-м Минюст РФ объявил Волну «иноагентом».

Любовь Соболь

Соратница Алексея Навального, до 2021 года была юристом Фонда борьбы с коррупцией, возглавляла проект «РосПил» и ютьюб-канал «Навальный Live». Состояла в Координационном совете российской оппозиции, была членом незарегистрированной Партии прогресса (она же «Россия будущего»), выдвигалась кандидатом в депутаты на выборах в Мосгордуму и Госдуму. В России объявлена «иноагентом» и внесена в реестр «экстремистов и террористов».

Надежда Толоконникова

Акционистка, соосновательница панк-группы Pussy Riot и издания «Медиазона», бывшая участница арт-группы «Война». В 2012 году Хамовнический суд Москвы приговорил участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину к двум годам колонии по обвинению в хулиганстве за панк-мобелен «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Это уголовное дело имело международный резонанс, в поддержку Pussy Riot выступали многие известные музыканты, актеры, политики. Сейчас Толоконникова живет в США. Власти России заочно обвиняют ее в «оскорблении чувств верующих».

Руслан Кутаев

Чеченский активист, президент общественной организации «Ассамблея народов Кавказа». В 1990-е годы занимал разные посты в руководстве непризнанной Чеченской республики Ичкерии. В 2014-2017 годах находился в заключении из-за организации несогласованной с властями научной конференции, посвященной депортации чеченцев и ингушей. Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch объявили его политзаключенным. В июне 2025 года Минюст РФ включил Кутаева в реестр «иностранных агентов».

Екатерина Кузнецова

Художница из Санкт-Петербурга. В 2022 году открыла в эстонском городе Нарва «Дом Ингрии» — культурный центр, посвященный истории финно-угорских народов. Ингрия, или Ингерманландия, — одно из исторических названий области на северо-западе России, где находится современный Санкт-Петербург.

Василий (Батлай) Матенов

Основатель независимого паблика «Азиаты России». Проект был создан в 2017 году для «освещения культуры и проблем жителей азиатских республик России, борьбы с расизмом, ксенофобией и колониальной политикой Кремля». В 2022 году он стал заниматься антивоенной деятельностью.

Лана Пылаева

Руководительница независимого регионального издания Komi Daily. Медиа рассказывает без цензуры об истории Коми и о том, что происходит в республике сейчас. Пылаева живет за пределами России.

Павел Суляндзига

Защитник коренных малочисленных народов России. В 2006-2014 годах был членом Общественной палаты РФ. Участвовал в работе Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. В 2017 году попросил политическое убежище в США. В 2022 году участвовал в Форуме свободных народов России, проходившем в Варшаве. Позже Верховный суд РФ объявил этот форум «террористической организацией». Сам Суляндзига объявлен в России «иноагентом».

Читайте также

В ПАСЕ вот-вот начнет работать платформа для оппозиционеров, «представляющая интересы антивоенных россиян». Та самая, из-за которой все переругались Как это устроено? Кто в нее войдет? И может ли она хоть что-то изменить?

Читайте также

В ПАСЕ вот-вот начнет работать платформа для оппозиционеров, «представляющая интересы антивоенных россиян». Та самая, из-за которой все переругались Как это устроено? Кто в нее войдет? И может ли она хоть что-то изменить?

Фотографии: Oleg Nikishin / Getty Images; Isabel Infantes / Reuters / Scanpix / LETA; Christoph Soeder / dpa / Scanpix / LETA; Hollie Adams / Reuters / Scanpix / LETA; Carsten Koall / dpa / Scanpix / LETA; Annegret Hilse / Reuters / Scanpix / LETA; Derek Davis / Portland Portland Press Herald / Getty Images; страница Марка Фейгина в Instagram; страница Ланы Пылаевой в Instagram; «Азиаты России»