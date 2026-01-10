«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Владимир Зеленский и Дональд Трамп намерены подписать соглашение о «процветании», которое подразумевает привлечение 800 миллиардов долларов на восстановление Украины в течение десяти лет, пишет The Telegraph со ссылкой на неназванных западных чиновников. Речь идет о кредитах, грантах и инвестициях от частных компаний.

Предполагается, что президенты Украины и США окончательно согласуют и заключат сделку на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. Изначально Зеленский планировал на следующей неделе отправиться в Белый дом, чтобы там подписать с США план экономического процветания, а также соглашение о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Но европейские союзники предложили Давос в качестве лучшей альтернативы для встречи Зеленского с Трампом, рассказали собеседники издания.

По сведениям The Telegraph, план процветания разработан на основе заключенного прошлой весной соглашения о полезных ископаемых, которое в будущем предоставит американским инвесторам преимущественный доступ к горнодобывающим проектам в Украине. В Киеве рассчитывают, что приглашение Вашингтону к участию в послевоенном восстановлении Украины подтолкнет Трампа предоставить надежные гарантии безопасности.

В интервью Bloomberg Владимир Зеленский заявил, что обсуждает возможное соглашение о свободной торговле с США в рамках широкого послевоенного пакета мер по восстановлению Украины. По его словам, это соглашение будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с США для некоторых промышленных регионов Украины, что даст стране «очень серьезные козыри» по сравнению с соседними государствами и потенциально привлечет иностранные инвестиции. Украинский лидер считает, что такое соглашение также послужит дополнительной гарантией экономической безопасности.

Подобная свободная экономическая зона могла бы появиться на отдельных территориях Донбасса и стать компромиссным решением, которое бы предусматривало отвод войск с обеих сторон на безопасное расстояние, рассказал президент. Но этот вариант предусматривает симметричные шаги со стороны России и требует широкого обсуждения внутри Украины. Альтернативный сценарий предполагает прекращение боевых действий без отвода войск и последующее решение спорных вопросов дипломатическим путем.

Зеленский также сообщил, что передал американской стороне комментарии по территориальным вопросам и ожидает, что Россия до конца января даст свой ответ на мирный план из 20 пунктов, согласованный Киевом и Вашингтоном.

В то же время, утверждают источники The Telegraph в Белом доме, Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине, усматривая в его действиях все больше препятствий для достижения мира. Взгляды администрации президента США все больше совпадают с точкой зрения в Европе, где считают, что Путин просто тянет время. А стратегия Москвы на переговорах «два шага вперед — один назад» становится для Трампа все более «утомительной», заявил один из собеседников издания.

Захват нефтяного танкера под российским флагом и поддержка Трампом законопроекта о вторичных санкциях для покупателей российской нефти стали сигналом для Путина, что у него остается все меньше времени для прекращения войны. «Трамп использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился», — заявил источник из ближайшего окружения президента США.

Война в фотографиях. Блэкауты в Днепре и Киеве

Центральная Сичеславская набережная в Днепре во время блэкаута 8 января. После массированного российского удара по критической инфраструктуре город оказался почти полностью обесточен. Мэр Днепра Борис Филатов объявил о «чрезвычайной ситуации национального масштаба». Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Жители Днепра в очереди у киоска по продаже питьевой воды, 8 января 2026 года Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Электрический генератор на улице в Днепре, 8 января 2026 года. В результате российской атаки в Днепропетровской области без воды и отопления остались более миллиона человек. Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Коммунальные службы изготавливают из ДСП защиту на окна в поврежденных после российского обстрела жилых домах в Деснянском районе Киева, 9 января 2026 года. Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Жители Киева в «пункте несокрушимости», где можно погреться и зарядить гаджеты во время блэкаута,. 9 января 2026 года Andrew Kravchenko / AFP / Scanpix / LETA Один из «пунктов несокрушимости» в Киеве Andrew Kravchenko / AFP / Scanpix / LETA

Блэкаут в Киеве 9 января. После российской атаки в городе без света осталась почти половина жилых домов. Мэр Виталий Кличко призвал местных жителей, у которых есть такая возможность, уехать за город. Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Вика (Нижний Новгород). Я очень устала. В самые трудные моменты моей жизни мне помогало то, что я старалась выбрать какую-то случайную дату и поверить, что до этого момента все станет хорошо. Сейчас есть ощущение, что война будет длиться вечно.

Вообще, раньше у меня время шло не по кругу, а по спирали, оно было хоть и циклическим, но хотя бы куда-то двигалось. А сейчас ощущение, что я хожу по кругу и после 30 ноября наступило 31 ноября, а после 31 декабря — 62 ноября. Причем каждый день будет одна и та же эмоциональная окраска, одни и те же «патриотические» песни по телевизору и одни и те же попытки заснуть, пока мозг находится в состоянии «Внимание по БПЛА». Кажется, что никто из моего окружения это не испытывает. Все празднуют Новый год и не видят проблемы в том, что на голубом огоньке включают «батяню-комбата», никто не думает, что военные сводки в новогоднюю ночь — это ненормально.

