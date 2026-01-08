Днепр почти полностью обесточен из-за российской атаки. В городе остановилось метро, начались проблемы с водой

Днепропетровская и Запорожская области практически полностью обесточены в результате российского удара по украинской энергетической инфраструктуре, сообщили в Минэнерго Украины.

Местные издания пишут о полном блэкауте в Днепре. В городе остановилось метро, не работают эскалаторы, людей выводили из тоннелей сотрудники. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что весь электротранспорт в городе заменят автобусы. Кроме того, из-за отключений электроэнергии несколько поездов отправились с задержками, сообщили в компании «Укрзалізниця».

Кроме того, из-за отключений электроэнергии начались проблемы с водоснабжением в городе. По данным «Суспільне», в супермаркетах Днепра наблюдаются очереди за питьевой водой.

По словам главы областного совета Днепропетровской области Николая Лукашука, прогнозов по восстановлению электроснабжения пока нет. Он предупредил, что проблемы могут быть и с мобильной связью.

Света вечером 7 января не было и в разных районах Запорожья, административного центра Запорожской области, пишет «Суспільне». Также возникли проблемы с водоснабжением, спустя несколько часов его начали постепенно возобновлять — как и подачу электроэнергии, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Критическая инфраструктура в обеих обесточенных областях работает от резервного питания, заявили в Минэнерго Украины.