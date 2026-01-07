Танкер «Белла 1»/«Маринера», вид с корабля американской Береговой охраны US European Command

Американские военные 7 января задержали два танкера «теневого флота»: «Белла 1» (он же «Маринера») и «София». Оба судна находятся в санкционных списках министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной иранской, венесуэльской и российской нефти.

«Софию», шедшую под флагом Панамы, задержали в международных водах в Карибском море в рамках американской операции «Южное копье», заявленная цель которой — уничтожение «преступных и незаконных сетей морской торговли». Фактически это морская блокада Венесуэлы. «София» направляется в США под конвоем Береговой охраны.

Scripps News

«Белла 1», также под панамским флагом, вошла в Карибское море еще 20 декабря. Американская Береговая охрана потребовала от нее остановиться для досмотра. Экипаж не подчинился. Судно развернулось и стало уходить в Атлантический океан. Несколько американских кораблей стали его преследовать.

По ходу преследования 30 декабря панамский флаг на «Белле 1» сменился на российский, судно появилось в российском морском реестре под названием «Маринера». Вслед за тем 31 декабря Россия направила США официальную ноту с требованием прекратить преследование. Навстречу танкеру двинулись несколько российских военных кораблей, в том числе подлодка. Эти меры возымели действие лишь ненадолго: США отложили силовой перехват судна, но продолжили погоню за ним.

Перехват все же состоялся днем 7 января между Исландией и Британскими островами. На борт «Беллы 1»/«Маринеры» высадился американский десант с вертолета. Российские корабли находились неподалеку, но не стали вмешиваться в ситуацию.

С момента введения морской блокады Венесуэлы суда, связанные с Россией, уже несколько раз пытались ее прорвать. Еще в ноябре танкер «Сихорс» под флагом Камеруна с грузом нафты (нефтепродукта, используемого для разбавления тяжелой сырой нефти для дальнейшей транспортировки) по пути с Кубы в Венесуэлу встретил американский эсминец «Стокдейл». Американский корабль попытался воспрепятствовать проходу танкера, но «Сихорс», совершив несколько резких маневров, обошел его и достиг пункта назначения. Вскоре после этого еще один груз нафты беспрепятственно доставил в Венесуэлу танкер «Василий Лановой» под российским флагом.

10 декабря американские военные задержали танкер «Скиппер», который вышел из Венесуэлы с грузом в 1,8 миллиона баррелей нефти. Это судно находится в американском санкционном списке. Оно шло под флагом Гайаны, хотя не значится в морском реестре этой страны. По данным американских властей, «Скиппер» относится к «теневому флоту», контролируемому Виктором Артемовым (украинским гражданином, живущим в Швейцарии) и обслуживающему интересы Ирана.

После задержания «Скиппера» администрация Трампа ввела дополнительные санкции против Венесуэлы и провозгласила, что больше не будет пропускать в страну и из страны танкеры. 20 декабря Береговая охрана задержала танкер «Сенчуриз» (флаг Панамы) с грузом нефти, хотя судно не значится в санкционных списках. В тот же день началось преследование «Беллы 1».

После перехвата «Беллы 1» российские власти заявили, что «внимательно следят за сообщениями», и потребовали, чтобы США «не препятствовали скорейшему возвращению на родину россиян с судна». Экипаж «Беллы 1»/«Маринеры» состоит, помимо россиян, из граждан Украины и Индии.

