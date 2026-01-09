В Киеве после российской атаки почти половина домов осталась без тепла. Мэр Виталий Кличко призвал киевлян уехать за город, если у них есть такая возможность

В Киеве почти половина многоквартирных домов (около шести тысяч) осталась без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российской атаки, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Также в городе наблюдаются перебои с водоснабжением, добавил он. Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

По словам Кличко, российская комбинированная атака на Киев в ночь на 9 января была «самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы». Он призвал киевлян, у которых «есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла», сделать это.

В Минэнерго Украины заявили, что аварийные отключения введены на левом берегу Киева и в части области, а на правом берегу действуют графики почасовых отключений. Позже в энергетической компании ДТЭК уточнили, что из-за последствий атаки и перегрузки сетей введены экстренные отключения по всему городу. По данным ДТЭК, без света остались 417 тысяч семей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.

Воды и отопления также нет в комитете Верховной рады, сообщил народный депутат парламента Ярослав Железняк.

В ночь на 9 января российские войска ударили по Киеву беспилотниками и ракетами. Погибли четыре человека, в их числе — медик, приехавший на помощь пострадавшим в результате атаки. Пострадали еще более 20 человек. По словам Владимира Зеленского, в ходе атаки также было повреждено здание посольства Катара. В эту же ночь Россия нанесла удар «Орешником» по Львовской области. По данным украинских пабликов и российских Z-каналов, целью удара было газовое хранилище — одно из крупнейших в Европе.

