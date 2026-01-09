В Киеве четыре человека погибли в результате российской атаки. Более 20 пострадали

Российские войска в ночь на 9 января нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Киеву, сообщил мэр города Виталий Кличко. Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, в некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки погибли четыре человека, еще 22 пострадали, в том числе пятеро спасателей. Все раненые находятся в больницах.

Кличко уточнил, что один из погибших — медик, который оказывал помощь пострадавшим в Дарницком районе. «В Дарницком районе, где БпЛА попал в жилой дом, произошло повторное попадание. Погиб один медик и есть раненые медработники. Все они приехали оказывать помощь людям», — сообщил мэр.

В Деснянском районе Киева в результате попадания дрона в крышу пожар произошел в 18-этажном жилом доме. Возгорание произошло также в пятиэтажном жилом доме.

В Днепровском районе обломки дрона упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков возгорание произошло в 16-этажном и девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома.