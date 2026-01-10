На встрече с главами нефтяных компаний Трамп рассказал, что он думает о захвате Венесуэлы, Гренландии и Владимира Путина. Краткий пересказ

Наши вооруженные силы арестовали диктатора-преступника Николаса Мадуро за его преступления против США. Мы планировали вторую волну операции в Венесуэле, но думаю, она уже не понадобится. У нас очень хорошие отношения с людьми, которые представляют Венесуэлу. Они передали нам 30 миллионов баррелей нефти, которая уже на пути в США. Теперь мы будем принимать решения, какие нефтяные гиганты зайдут в Венесуэлу. Американские компании потратят 100 миллиардов долларов собственных средств на восстановление инфраструктуры Венесуэлы и получат взамен государственную защиту и гарантии, что потом они смогут вернуть вложения и получить хорошую прибыль. США немедленно начнут перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти. Это будет бессрочный процесс. Мы открыты для бизнеса. Китай и Россия могут покупать у нас столько нефти, сколько захотят. Венесуэла теперь наш союзник. Мы не хотим, чтобы там был Китай или Россия. Также как не хотим, чтобы они отправились в Гренландию. Нам придется сделать что-то с Гренландией, нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию, а нам не хотелось бы, чтобы они были нашими соседями. Я не думаю, что у США будет необходимость в захвате Владимира Путина. У меня всегда были отличные отношения с ним. Но я очень разочарован. Я урегулировал восемь войн и думал, что остановить российско-украинскую войну будет не так сложно. Не могу вспомнить никого в истории, кто заслуживает Нобелевскую премию больше меня.

Это заявлений Дональда Трампа на встрече в Белом доме с руководителями нефтяных компаний США. Как отмечают американские СМИ, представители бизнеса скептически отнеслись к идее президента США о восстановлении нефтяной индустрии Венесуэлы, назвав страну «непривлекательной для инвестиций» в ее нынешнем состоянии.

Фото на обложке: Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA