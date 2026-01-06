Janis Laizans / Reuters / Scanpix / LETA

Департамент миграции Литвы начал проверку из-за комментариев руководителя политических проектов ФБК Леонида Волкова по поводу «смерти» основателя «Русского добровольческого корпуса» ( ) Дениса Капустина. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главного советника Департамента миграции Рокаса Пукинскаса.

По его словам, Департамент миграции обратился в Департамент государственной безопасности с вопросом о том, представляют ли заявления Волкова угрозу безопасности Литвы. После получения ответа может быть принято решение об аннулировании вида на жительство Волкова в Литве.

5 января Анна Тирон — бывшая сотрудница ФБК, которая теперь работает политическим представителем «Русского добровольческого корпуса», — опубликовала скриншот сообщения, которое Волков прислал ей 29 декабря 2025 года. В нем Волков одобрял гибель Капустина (которая, как выяснилось позже, была инсценировкой) и критиковал представителей украинской власти:

В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова.

Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье. И тогда у Украины появятся шансы победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит.

Волков не отрицал подлинность сообщения, которое выложила Тирон. Он лишь выразил сожаление из-за своего резкого тона.

«Оно [сообщение], конечно, эмоциональное и резкое, как это, увы, нередко бывает с личными сообщениями. Оно было адресовано бывшей сотруднице, которая занимается постоянным распространением гадостей и лжи про меня и про ФБК… Мне не следовало писать это сообщение, и, конечно, надо было лучше контролировать свои эмоции. И да, я плохо отношусь к неонацистам. <…> Даже тактический союз с ними мне кажется большой ошибкой», — заявил Волков.

Его высказывания возмутили некоторых литовских политиков. Лауринас Кащюнас, депутат Сейма и лидер партии Союз Отечества, заявил, что Волков унизил «защитников Украины и борцов за ее свободу». «Когда я прочитал его высказывания, [у меня] возник вопрос: это точно не текст [замглавы Совета безопасности России] Дмитрия Медведева? Увы, нет. Это слова представителя российской оппозиции, которую мы опекаем. <…> Литва не должна быть политическим прикрытием для персонажей сомнительной репутации», — высказался Кащюнас.

Ремигиюс Мотузас, глава парламентского комитета по иностранным делам и представитель правящей Социал-демократической партии, в разговоре с Delfi подчеркнул, что Литва приложила немало усилий, чтобы обеспечить безопасность Волкова после нападения на него в Вильнюсе в 2024 году, — и выразил удивление тем, что «человек, который сам пережил много репрессий со стороны России», неприязненно высказывается об официальных лицах Украины. «Конечно, мы видим его объяснение, что это была частная [переписка], но все же, думаю, это не меняет ситуации», — добавил Мотузас.

Обновлено. Денис Капустин назвал Леонида Волкова предполагаемым агентом влияния российских спецслужб: «Леонид последовательно ослабляет оппозицию, рушит любые (даже намечающиеся) альянсы и вбивает клинья между ФБК и всеми остальными оппозиционными силами; распространяет клевету и слухи; размывает и без того нестройный образ российской оппозиции. Все эти действия… ослабляют имидж антипутинского сопротивления и в целом идеально ложатся под описание деятельности такого рода разведчика, как агент влияния».

27 декабря РДК сообщил, что его основатель Денис Капустин погиб на фронте в Запорожской области при ударе дрона. 1 января Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что гибель Капустина была инсценировкой. Российские спецслужбы заказали его убийство и выделили на это 500 тысяч долларов, поэтому украинская разведка провела операцию, благодаря которой удалось сохранить жизнь Капустину, а также установить заказчиков и исполнителей преступления, говорилось в сообщении ГУР.

Кирилл Буданов — один из самых популярных представителей власти среди жителей Украины. Он возглавлял военную разведку страны с 2020 года и после начала большой войны организовал ряд успешных диверсий на территории России. 2 января было объявлено, что Буданов станет новым руководителем офиса президента Украины.

