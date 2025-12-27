Основатель и командир «Русского добровольческого корпуса» ( ), ультраправый активист Денис Капустин (также известен как Денис Никитин и WhiteRex) погиб в ночь на 27 декабря, сообщается в телеграм-канале РДК. Ему был 41 год.

В организации заявили, что Капустин погиб на запорожском направлении фронта, выполняя боевую задачу. По предварительным данным, он погиб в результате удара FPV-дрона.

Денис Капустин — бывший футбольный хулиган, организатор турниров ММА в России, Украине и Европе, основатель бренда White Rex, выпускавшего одежду с завуалированной нацистской символикой. Исследователь ультраправых движений Роберт Клаус говорил, что Капустин — «ключевая фигура среди правых экстремистов в Европе» и «один из самых опасных неонацистов континента».

Капустин в 2022 году создал «Русский добровольческий корпус», в который, по его словам, вошли «этнические русские». Бойцы РДК участвуют в полномасштабной российско-украинской войне на стороне Украины. В России организацию объявили террористической.

В России Дениса Капустина в 2023 году заочно приговорили к пожизненному сроку заключения, признав виновным по различным статьям, в том числе в государственной измене и создании террористического сообщества.

