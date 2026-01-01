Командир РДК Денис Капустин жив. Его гибель оказалась спецоперацией, заявили в разведке Украины

Командир «Русского добровольческого корпуса» ( ) Денис Капустин не погиб в результате удара дрона России, он жив, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

На сайте разведки 1 января появилось сообщение под заголовком «Провал спецслужб РФ». Из заявления ведомства следует, что спецслужбы России заказали убийство Капустина и выделили на это 500 тысяч долларов.

Разведка устроила спецоперацию, которая продолжалась месяц, смогла сохранить жизнь Капустину и установила заказчиков и исполнителей преступления, отмечается в сообщении.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов по видеосвязи поздравил Капустина «с возвращением к жизни». «Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и вам лично успехов», — заявил Буданов.

Видео, на котором присутствует Капустин, появилось в соцсетях разведки. На записи также появляются командир «Спецподразделения Тимура» ГУР Украины, который докладывает о спецоперации, и Кирилл Буданов.

РДК 27 декабря сообщил, что Денис Капустин, известный под псевдонимами Никитин и White Rex, погиб на запорожском направлении от удара российского беспилотника.

Украинские спецслужбы ранее уже проводили подобные спецоперации. Так, в 2018 году украинские СМИ сообщили, что журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве тремя выстрелами в спину. Однако уже на следующий день Служба безопасности Украины объявила, что Бабченко жив. Ведомство заблаговременно получило информацию о покушении и смогло предотвратить убийство.

Что о «гибели» Капустина сообщалось ранее

«Русский добровольческий корпус» сообщил, что его командир Денис Капустин погиб Вспоминаем историю бывшего футбольного фаната, ультраправого активиста и лидера одного из главных «российских» подразделений ВСУ

