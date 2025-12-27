«Русский добровольческий корпус» сообщил, что его командир Денис Капустин погиб Вспоминаем историю бывшего футбольного фаната, ультраправого активиста и лидера одного из главных «российских» подразделений ВСУ

АрміяInform

Утром 27 декабря «Русский добровольческий корпус» (РДК) — подразделение, сформированное из граждан РФ и воюющее на стороне ВСУ, — сообщил о гибели своего командира Дениса Капустина, известного также под псевдонимами Никитин и White Rex. В прошлом футбольный фанат и ультраправый активист, за три с половиной года большой войны Капустин успел поучаствовать во многих резонансных диверсиях на территории приграничных регионов РФ и получить два пожизненных срока на родине. Погиб он, согласно данным РДК, «при выполнении боевого задания» от удара российского беспилотника. «Медуза» вспоминает историю Капустина.

Денис Капустин родился в Москве в 1984 году. В 2001-м его семья переехала в Кельн. По данным Der Spiegel, Капустины перебрались в Германию как еврейские беженцы. Через несколько месяцев будущий лидер РДК получил постоянный вид на жительство.

Как отмечало «Агентство», в Германии Капустин увлекся боями без правил и околофутбольной культурой. По его собственным словам, он «был уличным пацаном, скинхедом, бил морды». В какой-то момент Капустин вернулся в Россию и стал участником фанатского движения ЦСКА.

На родине он организовывал турниры по смешанным единоборствам (MMA), в которых участвовали представители местных ультраправых движений. Такие же соревнования Капустин организовывал и в Европе. В некоторых из них участвовали члены Национал-демократической партии Германии и неофашистской CasaPound в Италии. По мнению исследователя ультраправых движений Роберта Клауса, Капустин был «ключевой фигурой среди правых экстремистов в Европе» и «одним из самых опасных неонацистов континента».

Турнир по MMA под брендом White Rex в Риме. Соревнования проходили в комплексе, где базируется неофашистское движение Casa Pound. 2013 год White Rex /​ Telegram

В 2008 году он создал бренд одежды White Rex, в ассортименте которого оказались представлены вещи с завуалированной нацистской символикой (например, футболки с неонацистскими символами «Черное солнце» или числами 14/88). Сам создатель бренда, по данным издания «Заборона», выступал за «верховенство белой расы», а небелых людей называл «арабами и разными обезьянами». В 2016 году Капустин был одним из организаторов массовой драки между российскими и английскими фанатами в Марселе во время чемпионата Европы по футболу.

Денис Капустин в рекламной съемке бренда White Rex White Rex /​ Telegram

В 2017-м он переехал в Украину, где также организовывал турниры по ММА. Россиянин был в хороших отношениях с представителями полка «Азов» — к примеру, секретарь международного отделения полка Елена Семеняка говорила, что Капустин помогал ей наладить связи с ультраправыми из других стран, а в некоторых случаях даже представлял интересы «Азова» на международных конференциях. В 2019-м ему запретили въезд в ЕС на 10 лет. Der Spiegel писал, что украинские полицейские задерживали Капустина по подозрению в торговле наркотиками, но подтверждения этой информации нет — украинской «Забороне» сообщили, что эти данные засекречены.

Полномасштабной вторжение Вооруженных сил РФ в Украину Капустин встретил в Киеве. Уже в 2022 году он создал из «этнических русских» «Русский добровольческий корпус» — подразделение, которое должно было воевать на стороне Украины. Точная численность РДК неизвестна. Капустин в интервью подчеркивал, что в подразделении «русские воюют против россиян». «Все [в Украине] стали формировать свои национальные батальоны. Белорусы — свой, грузины — свой, ичкерийцы — свой. В рамках Иностранного легиона канадцы, британцы, американцы держатся вместе. А нам было некуда деваться», — объяснял он смысл создания корпуса.

Денис Капустин, 2022 год White Rex /​ Telegram Денис Капустин на пресс-конференции в Киеве, 21 марта 2024 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Денис Капустин в июне 2025 года РДК

По словам Капустина, по состоянию на август 2022 года РДК «взаимодействовал» с ВСУ, но не был признан как подразделение украинской армии. Россиянин утверждал: «Пришлось дойти до президента Украины, чтобы заявить о себе и попросить дать возможность официально воевать. Президент дал добро, и за один день все начало двигаться». В октябре того же года РДК опубликовал собственный манифест, в котором организация объявила, что «находится в составе» ВСУ. Капустин при этом отмечал, что не взаимодействует с бойцами другого российского подразделения, связанного с украинской армией, «Легиона Свобода России», из-за «разной идеологической базы».

В марте 2023-го РДК провел свою первую резонансную диверсионную операцию: бойцы корпуса вторглись в села Любечане и Сушаны Брянской области и некоторое время удерживали под своим контролем административные здания в этих населенных пунктах. Власти российского региона сообщали, что в результате обстрелов погибли два мирных жителя.

В последующие месяцы такие рейды стали «визитной карточкой» РДК и «Легиона Свобода России». Как минимум несколько раз «российские» подразделения, связанные с украинской армией, вторгались на территорию Белгородской области. Капустин при этом пытался организовать встречу с губернатором региона Вячеславом Гладковым для передачи взятых в плен военнослужащих ВС РФ, но очных переговоров так и не состоялось.

Спецслужбы РФ обвиняли Капустина в попытке организации убийства известного спонсора прокси-агрессии РФ в Донбассе в 2014 году Константина Малофеева. В конце марта 2023-го Капустин был объявлен в розыск российским МВД и заочно арестован, а в ноябре — так же заочно приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Еще через месяц РДК в России признали террористической организацией.

В конце июня 2023 года Капустин поддержал мятеж основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а после гибели последнего в авиакатастрофе призывал бойцов ЧВК переходить на сторону Украины.

В 2024-2025 годах РДК и командир корпуса уже реже фигурировали в медиа как идеологи или организаторы отдельных громких диверсий и других операций. В сентябре 2024-го подразделение упоминалось Главным управлением разведки Украины как участник операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске Харьковской области от военнослужащих ВС РФ. В ноябре того же года Капустина повторно приговорили к пожизненному лишению свободы в РФ.

В 2025-м РДК активизировал политическое направление своей деятельности. В частности, 1 марта бойцы корпуса участвовали в антивоенном митинге российской оппозиции в Берлине — при этом перед акцией Капустин грозил насилием тем демонстрантам, кто выйдет на улицу под российским триколором. А совсем недавно, 19 декабря, РДК объявил о желании присоединиться к российской платформе при Парламентской ассамблее Совета Европы.

Судя по телеграм-каналу корпуса, в последние месяцы Капустин редко участвовал в публичных мероприятиях (последний раз это случилось в октябре на презентации фильма об операции по освобождению Волчанского агрегантного завода), а подразделение концентрировалось на боевых действиях на самых горячих участках фронта — в частности, в районе Купянска и Покровска. При этом командир РДК активно вел личный телеграм-канал, где в последние перед гибелью дни уделял особое внимание конфликтам в среде Z-активистов и убийству бывшего командира бригады «Эспаньола» Станислава Орлова.

