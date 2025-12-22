Astra: командира бригады «Эспаньола», воевавшей с Украиной, застрелили на даче в Севастополе

Станислава Орлова («Испанец») — командира бригады «Эспаньола», сформированной из ультраправых футбольных фанатов для участия в войне с Украиной, — застрелили 4 декабря на даче в СНТ «Флотский» в аннексированном Севастополе. Об этом пишет Astra со ссылкой на свидетелей и записи камер видеонаблюдения.

Согласно видеозаписям, 4 декабря в 12:17 к дому подъехали четыре машины, из которых вышли мужчины с автоматами и в масках. Соседи слышали несколько выстрелов. По словам очевидцев, Орлов не отстреливался.

Через шесть часов к дому подъехала скорая помощь, сотрудники которой вынесли из дома тело Орлова. После этого на месте остались силовики для проведения обыска. Бывшие бойцы «Эспаньолы» утверждают, что поводом для попытки задержания Орлова стало подозрение в торговле оружием и участии в организованной преступной группировке.

О смерти Орлова бригада сообщила 19 декабря. Причины смерти Орлова и дата гибели в сообщении не назывались. 9 декабря провластный телеканал «Царьград» сообщил, что Орлов и Z-блогер Алексей Живов задержаны за торговлю оружием. Вскоре RTVI со ссылкой на источники писал, что Орлов погиб, «отстреливаясь при задержании».

Бригада «Эспаньола» была сформирована преимущественно из футбольных фанатов, некоторые ее бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. В начале октября она объявила о расформировании. Станислав Орлов — фанат ЦСКА и участник группировки Red-Blue Warriors. Он участвовал в войне в Донбассе с 2014 года.

