Бригада «Эспаньола» сообщила о смерти своего командира. В нее входили ультраправые футбольные фанаты. Недавно ее расформировали

Умер Станислав Орлов (позывной «Испанец») — лидер и командир бригады «Эспаньола», сформированной из ультраправых футбольных фанатов для участия в войне с Украиной. Об этом сообщили в телеграм-канале «Эспаньола».

Причины смерти Орлова не называются. Когда именно он умер, не уточняется.

«Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели Испанца, и нас — в не меньшей степени. В настоящее время центральные следственные органы устанавливают точную причину и место гибели и ее виновников. Официальная информация будет опубликована по результатам расследования», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с Орловым пройдет 22 декабря в храме Христа Спасителя в Москве.

9 декабря провластный телеканал «Царьград» сообщил, что Орлов и Z-блогер Алексей Живов задержаны за торговлю оружием. Когда и где это пргоизошло, не уточнялось. 11 декабря RTVI со ссылкой на «инсайдерские сообщения» писал, что Орлов и Живов арестованы. По словам одного из собеседников канала, Испанец погиб, «отстреливаясь при задержании». При этом Живов опровергал информацию о своем задержании.

О гибели Орлова также сообщали различные телеграм-каналы, при этом другие эти сообщения опровергали.

Станислав Орлов — фанат ЦСКА и участник группировки Red-Blue Warriors. Он участвовал в войне в Донбассе с 2014 года.

Бригада «Эспаньола» была сформирована преимущественно из футбольных фанатов, некоторые ее бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. В начале октября бригада «Эспаньола» объявила о расформировании.

Издание «Черта» связывало «Эспаньолу» с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и «Единой Россией». «Важные истории» сообщали, что «Эспаньолу» спонсировал начальник службы безопасности РЖД Виктор Шендрик.

