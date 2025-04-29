Дмитрий Медведев прочитал школьникам лекцию об отношениях России с Европой и США И показал им цитаты из своего телеграм-канала о «подсвинаках» и «атлантических импотентах»

Сергей Булкин / ТАСС / Profimedia

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» перед участникам просветительского марафона «Знание. Первые». Мероприятие организовало российское общество «Знание» в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

На сайте организации утверждается, что Медведев «рассказал молодежи, как Великая Победа изменила мир и повлияла на глобальное будущее». Чиновник также обсудил со слушателями «отношения России с Европой и США в контексте Великой Отечественной войны и построения будущего», говорится в пресс-релизе.

Выступление Медведева сопровождалось презентацией с оскорбительными мемами и избранными цитатами из телеграм-канала чиновника. Слайды с такими высказываниями, как «атлантические импотенты» или «изнасилованные повелителями тьмы», были продемонстрированы на большом экране. Среди слушателей лекции были школьники и студенты, сообщили организаторы.

Издание РБК собрало все цитаты, которыми Медведев проиллюстрировал свое выступление. Вот они:

«атлантические импотенты» (под ними Медведев подразумевал руководителей НАТО);

«сброд» (так он описывал поляков, болгар, прибалтов);

«трухлявый мировой порядок», «умирающий мир», «большая стая лающих собак из западной псарни», «кучка безумных нацистов-наркоманов», «свора хрюкающих подсвинков», «глумливые прислужники», «кровожадные адепты», «изнасилованные повелителями тьмы» (из поста ко Дню народного единства о том, за что и против кого борется Россия с заголовком «Почему наше дело правое»);

«зоологические выродки» (о тех, кому НАТО поставляет оружие);

«тараканы, расплодившиеся в инсектарии» и «ручные насекомые» (из поста о требовании Украины вернуть Крым);

«некрасиво стареющая Европа» (о разладе у Европы и США по экономическим вопросам).

Григорий Сысоев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Слайдом с цитатами проиллюстрировали слова Медведева о том, что «именно на представителях Запада лежит вина в том, что идеалы послевоенного мироустройства — справедливого, безопасного и сбалансированного мира — остались мечтами», «возможности обеспечить безопасность Европы были провалены», а также о появлении терминов холодная война и железный занавес в «политическом лексиконе».

Слушателям лекции также показали мем с отсылкой к переговорам президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане 26 апреля. На картинке лидеры двух стран представлены в образе маппетов — кукольных персонажей из одноименного шоу.

Екатерина Шуткина / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

На словах Медведева, что «надо завершить победой » появился плакат с надписью «Вошь — смерть» и призывами уничтожать вшей.

Когда зампред Совета безопасности России призвал «уничтожить киевский неонацистский режим», слушателям показали слайд со знаменитыми украинцами: президентом Украины Владимиром Зеленским в роли Наполеона из фильма «Ржевский против Наполеона» 2012 года с подписью «президент», с мэром Киева Виталием Кличко с подписью «филолог», боксером Александром Усиком с подписью «философ», главнокомандующим ВСУ Александром Сырским с подписью «полководец», «певица» артистом Андреем Данилко в образе Верки Сердючки и бывшим главкомом ВСУ, послом Украине в Лондоне Валерием Залужным с подписью «дипломат».

Григорий Сысоев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

После лекции Медведев, судя по публикациям пропагандистских телеграм-каналов, отвечал на вопросы слушателей.

Дмитрий Медведев с начала российского вторжения в Украину в 2022 году публикует в своем телеграм-канале посты с резкими и оскорбительными высказываниями в адрес руководства Украины и стран Запада, и даже с призывами к насилию.

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