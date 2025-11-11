В интернете пожар из-за запрета многократного шенгена для россиян. Одни считают, что так им и надо. Другие в этом сомневаются. Мы выбрали главные реплики А также просим высказаться вас (да, расскажите нам, что вы думаете)

Simon Wohlfahrt / Bloomberg / Getty Images

В 2024 году граждане России получили почти 542 тысячи шенгенских виз, из них почти 224 тысячи (41%) были . Теперь россияне не смогут получать так называемые мультивизы в Евросоюз — 7 ноября Еврокомиссия ввела запрет на их выдачу. Это решение, объясненное соображениями безопасности, вызвало критику со стороны многих россиян. Они считают, что запрет на мультивизы не сделает Европу безопаснее, но усложнит жизнь противникам Владимира Путина и войны России с Украиной — как тем, кто уехал, так и тем, кто остался. Кроме вопроса эффективности, обсуждается вопрос этики: справедливо ли наказывать сотни тысяч россиян, далеко не все из которых поддерживают Путина, за развязанную им войну?

«Медуза» изучила, что о запрете на мультивизы говорят публичные фигуры — от представителей российской власти до журналистов, политиков и правозащитников, вынужденно покинувших Россию (некоторые цитаты мы сократили и отредактировали для удобства чтения, но сохранили их смысл). Еще нам интересно, что об этом запрете думаете вы, наши читатели. Считаете ли вы его справедливым? Повлияет ли он лично на вас и ваших близких? Повысит ли он, по вашему мнению, безопасность Европы? Считаете ли вы, что он лишь ухудшит условия отдыха россиян в ЕС или лишит их чего-то большего? Мы хотели бы узнать мнение читателей как из России, так из других стран. Форма для ответов — внизу статьи. Самые интересные ответы мы опубликуем.

Разбор запрета на мультивизы (и исключений из него) Еврокомиссия объявила, что россияне больше не смогут получать шенгенские мультивизы. А это решение точно будут исполнять все страны ЕС? И для кого сделают исключение? Коротко о новом запрете

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Лишить себя легальных посетителей, туристов из России, которые приезжали с документами, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение в странах Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства.

Артур Мурадян, вице-президент по выездному туризму

Обычно мультивизы нужны бизнесменам, которым по сфере деятельности нужно часто ездить в страны ЕС. Но и для путешествующих людей ситуация тоже все усложняет, добавляет и затрат, и нервов, и необходимости постоянного контроля за тем, выдало ли консульство визу. Мера неприятная, но и не критическая.

Сергей Лагодинский, депутат Европарламента от Германии

Не совсем понимаю, почему правительства иностранных государств должны оправдываться за то, что они решили, что обычные туристы преступно воинствующей страны, не имеющие родственников в ЕС и не являющиеся диссидентами либо правозащитниками, то есть простые, аполитичные туристы, смогут приехать в отпуск в ЕС, запрашивая и получая визы на каждую отдельную поездку. То есть не как на постоялый двор, а упорядоченно. <…> В чем проблема? Зачем истерика? <…> И да, я абсолютно понимаю трудности, которыми [эта мера] чревата. Но решение это не является скандалом, каким оно многим кажется.

Антон Долин, кинокритик

Я вроде как диссидент, иноагент, уголовное дело. Уехал в Европу, живу здесь с семьей. <…> У моих детей есть бабушка. Она простой московский пенсионер. Она четыре года живет не с ними и видит их примерно пару раз в год. Каждый раз мы, замирая, подаемся на визу для нее, и много месяцев ее делают, потом дают. На несколько месяцев. Стоит это целое состояние. И потом она может приехать к нам примерно по такому маршруту: Москва-Алжир-Париж-Рига. <…> Это вообще не проблема для правительств ЕС. Просто это единственный шанс уехавшим повидаться с близкими. Это касается и детей, и стариков в том числе. Да, для нашей конкретной семьи это драма.

Ксения Лученко, журналистка

[Пытаясь получить шенгенскую визу, особенно в третьих странах] люди месяцами ждут очереди в консульство, собирают огромное количество документов, а потом получают визу на пять дней. То есть, ты уехал, сидишь в Казахстане, Армении, Черногории или даже в Америке, но тебе надо как-то поддерживать связи, в том числе для работы. И перед каждой конференцией или еще каким-то мероприятием ты несколько месяцев бьешься с этой визой, которую тебе дают ровно на даты проведения мероприятия, даже денек не прихватишь с друзьями встретиться. Бессмыслица в том, что от этого вообще никому не лучше, нет рационального смысла в этом наказании невиновных.

Дмитрий Травин, автор книг по экономической истории и модернизации

Практически впервые за всю историю Европа целенаправленно отсекает русских интеллектуалов от своей культуры, от возможности увидеть музеи, памятники, университеты. <…> Нынешний поворот чреват ресентиментом. Может, конечно, как в советские времена молодежь, отрезанная от Европы, будет лишь больше стремиться к запретному плоду. Но, думаю, скорее, выйдет иное. Возрастет интерес к восточным культурам, благо, Китай, Индия, Япония, Таиланд, Эмираты и многие другие страны во многих отношениях стали гораздо привлекательнее, чем в годы СССР. <…> А, может, ресентимент вызовет интерес к бесплодному, деструктивному поиску особого российского пути. <…> Невеселая перспектива. И для России, и для Европы.

Иван Преображенский, колумнист Deutsche Welle, эксперт по Центральной и Восточной Европе

Бесспортный аргумент [в пользу отмены мультивиз] — восприятие миллионами украинских беженцев в ЕС российского туризма. Хотя самый медийно раскрученный случай такого столкновения в последнее время был связан не с россиянином, а с гражданином Латвии, все равно. Это не только морально неоспоримое основание для ужесточения визового режима, но и четкий сигнал в области безопасности — конфликты не нужны. Однако тут есть другое уязвимое место. По этой логике правильно было бы вовсе отказать в выдаче краткосрочных шенгенских виз россиянам, как сделала, например, Чехия в самом начале полномасштабной российской агрессии против Украины.

Митя Алешковский, благотворитель, генпродюсер ютьюб-канала историка Тамары Эйдельман

Именно вы, европейские правительства и чиновники, привели к этой войне, годами накачивая Путина деньгами за газ и нефть. <…> Вы принимали Путина в высоких кабинетах, пили шампанское на саммитах, вручали «золотые визы» его олигархам и закрывали глаза на их недвижимость и счета в Европе. И продолжаете закрывать до сих пор. Вы ничего не сделали после Грузии. Ничего не сделали после Крыма. И теперь рассказываете про «порядок» с туристическими визами. Вы не должны оправдываться за визовую политику, но за лицемерие, трусость и соучастие — да, должны.

Олег Козловский, исследователь Amnesty International по России

Долгосрочная многократная виза для многих — это вопрос безопасности. Если она есть у вас в паспорте, вы можете при необходимости в течение нескольких часов оказаться в безопасной стране, где запросить убежище или переждать. К сожалению, я не знаю ни одной безопасной безвизовой для россиян страны, и практически ни одна из них не дает убежища.

А имеют мало практической пользы. Во-первых, серьезные угрозы сейчас далеко не только у правозащитников. Условная певица Наоко: кто дал бы ей правозащитную мультивизу? А между тем, для нее это была бы возможность сесть на автобус и через несколько часов быть в Эстонии (если такой шанс ей представился бы). И людей с подобным профилем в разы больше, чем классических правозащитников. Во-вторых, даже реальным правозащитникам бывает сложно получить визу, если у них уже нет нужных связей. <…> В-третьих, при этой политике наличие многократной визы само по себе станет штампом о неблагонадежности. Пограничники будут, как минимум, помечать таких людей, что увеличит, а не уменьшит их риски.

Сергей Пархоменко, журналист, координатор премии «Редколлегия»

Решение Еврокомиссии — поступок совершенно выдающийся по своей глупости, неэффективности и откровенной, даже демонстративной беспомощности. <…> И нелепость тут не только в том, что все, кого хотят таким способом «не пустить» в Европу (разведчики, диверсанты, пропагандисты, путинские холуи, вороватые олигархи и коррумпированные чиновники со всеми их чадами и домочадцами) давно имеют дипломатические паспорта, или паспорта других стран или «золотые визы» за инвестиции в недвижимость в Европе.

А еще и в том, что там обещают исключения для журналистов, активистов и всяких «правильных людей». Это еще бОльшая глупость. Потому что присутствие такой «исключительной» визы в паспорте будет прямым указанием на то, что обладатель ее — какое-то особенное, с точки зрения посольства, лицо. То есть людям предлагают добровольно получить сертификат о «неблагонадежности» в каком-нибудь посольстве, и потом носить этот сертификат с собой и предъявлять его пограничникам и сотрудникам спецслужб при каждом пересечении границы.

Про «исключение» для диссидентов и правозащитников. Публичные фигуры такого статуса уже в основном в эмиграции или в тюрьме. Менее публичные противники войны, ранее считавшие возможность быстро уехать в Европу «спасательным кругом» в случае внимания к ним со стороны режима, такой возможности лишаются, потому что в список «правозащитников и диссидентов» для консульства они попадут только после ареста.

Леонид Волков, руководитель политических проектов в ФБК

Знаю многих смелых активистов, которые продолжают работать в России, и рассматривают паспорт с шенгенской визой как спасительное средство «на черный день». Это не всегда срабатывает (когда ломятся в шесть утра с обыском и все изымают, виза уже особо не поможет), но есть много историй, когда удавалось людей быстро вытаскивать. Переход на выдачу виз строго «по дням поездки» лишает их и такой возможности.

Ну а что касается борьбы с настоящей угрозой… Путинские агенты чувствуют себя совершенно вольготно в Европе, увы. С дипломатическими паспортами, с «паспортами прикрытия», с паспортами третьих стран. Или просто сидя в Москве и через соцсети вербуя мелких бандитов в европейских странах — без труда находя желающих за несколько тысяч евро в крипте что-нибудь поджечь, разбить, завандалить, сломать. Этой активности из-за отмены мультивиз меньше не станет. <…>

Как европейцы участвуют в российских диверсиях Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе

Елена Костюченко, журналистка

У меня есть младшая сестра, тоже журналистка-расследовательница. К счастью, у нас разные фамилии. Она продолжает работать и жить внутри России, как и некоторые другие журналисты. <…> Каждого из них в любой момент могут посадить или избить/убить, и они это понимают. Но у каждого из них остается надежда, что прежде чем государство придет их арестовать или убивать, будет знак — звонок от источника, обыск, внесение в список иноагентов. И будет несколько минут/часов/дней, чтобы попытаться выехать в безопасную страну вместо тюрьмы/могилы. Заранее вклеенная виза в паспорте очень повышает их шансы.

Кроме того, мультивиза дает возможность физически встречаться и координироваться с редакциями в безопасных странах. Вы же понимаете, что ни одна российская редакция в изгнании не может работать без людей на земле в России? А по зуму все не обсудишь. <…>

Игорь Эйдман, социолог и публицист

В сети истерика по поводу отмены европейских мультивиз для россиян. А в Днепре ночью дрон уничтожил три этажа многоэтажки. Много раненных, есть погибшие, пострадали дети. Какая же мелочь и чепуха эти ваши дранные визы на фоне ежедневных ужасов агрессивной войны, которую ведет Россия. Неужели не стыдно сейчас ныть об этом?

Аббас Галлямов, политолог

Больше всего «вой на болотах» [из-за отмены мультивиз] критикуют те, кто хорошо устроились на Западе.

Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете

<…> Скорее всего запрет приведет к росту подачи заявлений на политическое убежище и беженство. В целом, ЕС по-прежнему работает в парадигме «дайте Путину больший контроль над населением РФ и его деньгами, не давая им укрыться в ЕС». Ошибочность этой стратегии очевидна. <…>