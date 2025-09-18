Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе

В июле 2024 года на складах грузовых и курьерских компаний в Великобритании, Германии и Польше взорвались и загорелись посылки, отправленные, как выяснилось позже, из Литвы. В посылках были массажеры для шеи и секс-игрушки, а вместе с ними — самодельные бомбы с таймерами. Западные спецслужбы считают отправку этих посылок частью диверсионной операции, организованной российской военной разведкой. Журналисты Литовского национального радио и телевидения (LRT), а также польских изданий Frontstory и VSquare, латвийского Re:Baltica, эстонского Delfi и российского The Insider выяснили, что диверсия была запланирована еще на июнь, но исполнитель, который должен был забрать посылки со взрывчаткой, заблудился в новом жилом комплексе в Вильнюсе.

В течение трех дней в конце июля 2024 года на складах грузовой компании DHL в Великобритании и Германии, а также на складе курьерской компании DPD в Польше загорелись три посылки. Никто не пострадал, но спецслужбы начали расследование и почти сразу заподозрили в причастности к этим инцидентам Россию (в Кремле все подозрения отвергали). Позже выяснилось, что в посылках были массажные подушки для шеи, отправленные вместе с секс-игрушками и поддельной косметикой — а также самодельные взрывные устройства и таймеры.

Журналисты литовских, латвийских, эстонских, польских и российского изданий, которые провели свое собственное расследование, выяснили, что посылки с самодельными бомбами должны были быть отправлены месяцем раньше — в конце июня. Но тогда операция провалилась, потому что отправитель не смог сориентироваться в новом жилом комплексе в Вильнюсе и найти нужную квартиру, где ему были оставлены посылки.

Первый пожар произошел 20 июля на складе DHL в аэропорту Лейпцига. По данным немецких журналистов, отправленная из Литвы посылка загорелась перед погрузкой в самолет, который должен был лететь в Северную Америку, но задержался. 21 июля на складе курьерской компании DPD под Варшавой загорелась вторая посылка, находившаяся в прицепе грузовика. Третья посылка оказалась на складе DHL под Бирмингемом в Великобритании — она загорелась 22 июля. Четвертую посылку перехватила Служба внутренней безопасности Польши. В ней (как и в остальных трех) были массажные подушки для шеи, снабженные таймером, запалом и легковоспламеняющимся веществом.

Читайте также

На складах DHL в Англии и Германии с разницей в несколько дней сгорели посылки, отправленные авиапочтой. В диверсиях заподозрили Россию

Доставку партии массажных подушек для шеи в Вильнюс организовал бывший командир советской атомной подводной лодки К-387 Александр Мирошников, а помогли ему в этом его сослуживцы и бывшие подчиненные по Северному флоту Андрей Бабуров и Николай Загородный.

В начале лета 2024 года Загородный позвонил Бабурову и сказал, что Мирошникову нужна помощь — он ищет в Риге человека, который смог бы забрать там отправленную им посылку и передать его родственникам в Вильнюсе. Бабуров связался со своим другом, живущим в Латвии — Василием Ковачем. В разговоре с изданием Re:Baltica сам Бабуров пояснил, что не мог отказать, «когда командир (то есть Мирошников) просит», и добавил, что в посылке не было ничего незаконного — только массажеры.

Ковач забрал в Риге посылку (которая, как выяснили журналисты, на самом деле попала в Латвию через службу доставки эстонской логистической компании Omniva и была отправлена из Нарвы неустановленным лицом) и 27 июня отвез ее в Вильнюс. Однако за ней никто не пришел. Ковач подождал некоторое время, затем вышел из машины, на которой приехал — подзарядить телефон — и оставил ее незапертой, чтобы родственники Мирошникова могли забрать груз, пока его нет, а когда вернулся — посылки уже не было.

Но забрали ее не родственники Мирошникова, а 33-летний гражданин Украины Вячеслав Чебаненко по прозвищу «Пончик». По данным журналистов, Чебаненко отсидел более пяти лет в украинской тюрьме за изнасилование жены, а к 2024 году переехал в Варшаву. Посылку он отвез в квартиру в жилом комплексе на улице Вито Герулайче на севере Вильнюса, снятую через сервис Airbnb на имя Павла Моравецкого. В этой квартире Чебаненко разделил содержимое груза и сформировал из него четыре посылки, а в каждую из них заложил самодельную бомбу. В массажных подушках были спрятаны запалы детонатора, а в тюбиках с косметикой — легковоспламеняющийся нитрометан.

Забрать эти посылки должен был гражданин Литвы . Две из них планировалось отправить в Польшу, другие две — в Великобританию. Однако сориентироваться в новостройке и найти нужную квартиру Шуранов не смог. Журналисты LRT описывают этот жилой комплекс как «довольно запутанный»: указателей на выход с многоэтажной подземной парковки к квартирам в разных домах пока нет, двери на лестничную клетку без магнитных карт не открываются. В итоге план был провален — Шуранов в жилом комплексе заблудился, а Вячеславу Чебаненко пришлось вернуться в квартиру, которую он покинул, и дезактивировать таймер в посылках.

Жилой комплекс в Вильнюсе, откуда Александр Шуранов должен был забрать посылку Google Street View

После неудачи в Вильнюсе посылки перевезли на склад в Каунас, чтобы через месяц повторить попытку. Во второй раз взрывчатку активировали не в квартире, а на парковке, и занимался этим другой украинец по имени Владислав Деркавец. Однако забрал посылки все тот же Александр Шуранов, который под именем Игоря Прудникова отправил две из центра обслуживания клиентов DHL возле Вильнюсского аэропорта, а еще две — через сервис DPD.

Александр Шуранов Facebook Александра Шуранова

И Шуранов, и Чебаненк, и Деркавец в этой схеме были только исполнителями. Инструкции же последние двое получали от пользователя телеграма с ником «Ярик Деппа». За этим именем, как выяснили журналисты, скрывается 37-летний россиянин Ярослав Михайлов — уроженец Донецка. По данным журналистов, в России Михайлов был в розыске за контрабанду оружия, взрывчатых веществ и радиоактивных материалов. В 2022 году его задержали, но тюремный срок он не получил. Как полагают журналисты, он был завербован российскими спецслужбами. Европейские правоохранительные органы считают, что у Михайлова есть поддельные украинские паспорта на имя Даниила Громова и Даниила Лихина, а также что и это его имя может быть не настоящим.

Источники в европейских разведках полагают, что операции, в которых участвовал Михайлов (а это не только взрывы посылок) координировались . При этом сам Михайлов, по данным журналистов, получал инструкции от аккаунта в телеграме, который напрямую контролируется специальным подразделением ГРУ, созданным в 2023 году для выполнения особых задач. По данным The Wall Street Journal, это подразделение взяло на себя часть задач ФСБ и другого подразделения 29155, ответственного за отравление Сергея Скрипаля.

17 сентября Генпрокуратура Литвы сообщила, что задержала группу лиц, причастных к диверсиям. В числе задержанных были Василий Ковач, который привез посылку из Риги в Вильнюс, и Александр Шуранов, а также гражданин Украины Даниил Бардадим. Его обвиняют в причастности к еще одной серии диверсий, тоже организованной с участием Михайлова.

Посылка, которая загорелась на складе DHL под Бирмингемом, 22 июля 2024 года The Guardian

В мае 2024 года в Вильнюсе произошел пожар в магазине Ikea, а несколькими днями позже в Варшаве загорелся торговый центр на улице Маривильска. Эти поджоги, по данным следствия, устроил Даниил Бардадим, которому на тот момент было 17 лет. Его задержали по пути в Латвию, где он планировал совершить третью диверсию. По данным источников журналистов в европейских правоохранительных органах, у него нашли ту же взрывчатку на основе нитрометана, которая была в посылках. Получил он ее от Александра Шуранова.

Бывший капитан Александр Мирошников умер в 2025 году от онкологического заболевания. Его сослуживцы Андрей Бабуров и Николай Загородный по-прежнему живут в Петербурге. На Бабурова в Литве выдан ордер на арест. В разговоре с журналистами он сказал, что «чувствует себя виноватым в случившемся». Кроме того, с журналистами пообщалась жена Николая Загородного — сам он не может разговаривать после инсульта. Ярослав Михайлов объявлен в Литве в розыск. По информации журналистов, он скрывается в Азербайджане.

Читайте также

Спецслужбы Запада считают, что Россия пыталась организовать пожары на самолетах, направлявшихся в США Для этого из Европы через DHL отправили электромассажеры с воспламеняющейся смесью

Фото на обложке: Hendrik Schmidt / dpa / Scanpix / LETA