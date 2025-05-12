Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве. Власти решили закрыть консульство РФ в Кракове

Польские спецслужбы считают, что к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года причастны российские спецслужбы. Об этом говорится в совместном заявлении министра юстиции Польши Адама Боднара и главы МВД страны Томаша Семоняка.

«В настоящее время, основываясь на накопленных доказательствах, мы знаем, что пожар был результатом поджога, совершенного по заказу российских спецслужб», — говорится в сообщении.

По данным польских спецслужб, деятельность подозреваемых координировалась человеком, находящимся в России.

«Часть преступников уже находится под стражей, остальные опознаны и разыскиваются», — заявили польские спецслужбы.

Следственные мероприятия продлились 121 день, 55 прокуроров и 100 полицейских при поддержке экспертов участвовали в обследовании территории бывшего торгового центра. Спецслужбы опросили более 70 свидетелей и 530 пострадавших.

Вскоре глава польского МИД Радослав Сикорский объявил, что «в связи с наличием доказательств» совершения российскими спецслужбами «отвратительного акта саботажа» в отношении торгового центра власти решили закрыть консульство России в Кракове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вскоре даст «адекватный ответ» на закрытие консульства. «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан», — приводит ее слова «Интерфакс».

Крытый рынок Marywilska 44 — крупнейший в Варшаве центр оптовой и розничной торговли, в нем работали около 1,4 тысячи точек. Пожар в торговом центре произошел 12 мая 2024 года. В пожарной службе сообщали, что возгорание началось примерно в 03:00 по местному времени сразу в нескольких местах ТЦ. Спустя час огонь полностью охватил здание, в нем обрушилась крыша. В результате выгорели все павильоны ТЦ.

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