В Латвии возбудили уголовное дело против мужчины, который угрожал украинской семье в поезде

Служба госбезопасности Латвии начала уголовное производство в отношении гражданина страны, который в поезде в Швейцарии угрожал украинке Елене Дудник и ее мужу Габриэлю Шарову. Об этом сообщает Delfi.

Дело возбуждено по части 3 статьи 78 — по факту действий, направленных на разжигание национальной и этнической розни, и которые связаны с насилием и угрозами.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения дела, произошел 13 октября в поезде, следовавшем по маршруту между Интерлакеном и Шпицем в Швейцарии. Видео произошедшего Дудник опубликовала в инстаграме.

По словам Дудник, она вместе c мужем (который родился и вырос в белорусской семье в Швейцарии) и маленьким ребенком заговорили в поезде по-украински, что не понравилось мужчине, который сидел рядом.

«Что ты против русских имеешь? Я русский человек, мы вас, сука, убивать будем, и будем убивать до конца! Что тебя, что тебя, что всех. Выйдите отсюда, по-хорошему, предупреждаю. Последнее, *****, предупреждение, иначе я тебя ******* [бить] буду. <.> Почему ты не сидишь там с пацанами [в окопе]? Обосрался? А у меня сидят пацаны в окопах. <…> Мы стреляем таких как вы. Вы приехали сюда, живете на пособиях», — говорит мужчина на видео, обращаясь к мужу Дудник.

Внимание. На видео много мата

Позже стало известно, что мужчина на видео — 42-летний гражданин Латвии по имени Александр, который живет в Швейцарии.

«Мы ехали в поезде, сели в вагон, поставили коляску, я держал сына на руках, начал искать, куда сесть. Когда мы сели, жена сказала мне что-то по-украински. Он услышал это и начал нецензурно ругаться. Заявил, что поддерживает всю эту войну, путинский режим. Он считает себя русским, он говорил, что нас нужно убить. Он так понял, что моя жена — украинская беженка, и начал агрессию. Я впервые столкнулся с подобным. Я раньше работал с украинскими беженцами, я против войны, против российской агрессии», — рассказал Шаров белорусской службе «Радио Свобода» (цитата по «Настоящему времени»).