Кого задержали за поддержку музыкантов «Стоптайм»

Евгений Михайлов, Екатеринбург

Был задержан 21 октября. Получил 14 суток ареста по статьям о мелком хулиганстве и «дискредитации» армии. Вышел из-под ареста 4 ноября.

Екатерина Романова, Пермь

Была задержана 1 ноября. Получила семь суток ареста по статье об отказе от медицинского освидетельствования. Еще один протокол — по статье об организации массового пребывания людей в общественном месте — суд рассмотрит 6 ноября.

Группа «Рестарт», Санкт-Петербург

Ее участники были задержаны 28 октября за исполнение каверов на песни «Стоптайм» и музыкантов-«иноагентов». Потом задержанных освободили без составления протокола.

Денис (фамилия не называется), Москва

Был задержан 21 октября за одиночный пикет. Его отпустили через сутки под обязательство о явке в суд. Ему грозит до 15 суток по статье о повторном нарушении правил проведения митинга.

Что происходит с самими музыкантами «Стоптайм»

Диана Логинова (Наоко)

Была задержана 15 октября, получила 13 суток ареста по статье об организации массового скопления людей. 28 октября ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. 29 октября ее арестовали на 13 суток по статьям о мелком хулиганстве и об организации массового скопления людей.

Александр Орлов

Был задержан 15 октября, получил 12 суток ареста по статье об организации массового скопления людей. Потом был задержан сразу после отбытия этого срока и повторно арестован на 13 суток по той же статье.

Владислав Леонтьев

Был задержан 15 октября, получил 13 суток ареста по статье об организации массового скопления людей. Потом был задержан сразу после отбытия этого срока и повторно арестован на 12 суток по той же статье.

В поддержку «Стоптайм» выступил Юрий Шевчук и группа ДДТ

На концерте в Лондоне 30 октября Юрий Шевчук, исполняя композицию «Ты не один», сказал: «Эта песня посвящается группе „Стоптайм“». Шевчук — первый из известных российских музыкантов, остающихся в России, кто публично выступил в поддержку группы.

