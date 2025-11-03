Помните фото омоновца в балаклаве под портретом Путина, которое называли символом преследования Навального? Теперь свой исторический снимок, похоже, есть и у группы «Стоптайм»
1 ноября 2025 года судья Петербургского городского суда Евгений Хворов отклонил апелляцию защиты барабанщика группы «Стоптайм» Владислава Леонтьева и оставил в силе решение Смольнинского районного суда о повторном аресте музыканта. В итоге после 13 суток содержания под стражей по протоколу об организации массового скопления людей в общественном месте (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ) Леонтьев 30 октября был вновь арестован по той же статье — на этот раз на 12 суток.
Музыкантов «Стоптайм» — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали 15 октября. До того группа стала известна благодаря исполнению на улицах Санкт-Петербурга песен музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами».
16 октября музыкантов отправили под административный арест по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Наоко и Леонтьеву назначили по 13 суток, Орлову — 12.
28 октября певицу из спецприемника повезли в суд. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП). После суда Наоко увезли в 76-й отдел полиции. Туда же доставили Орлова, задержанного сразу после освобождения из спецприемника. На них составили новые протоколы об организации массового скопления людей, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП).
29 октября певицу и гитариста вновь арестовали на 13 суток. Наоко назначили такой срок по обоим протоколам — они будут исчисляться одновременно, а не один за другим.
30 октября на 12 суток был также повторно арестован Владислав Леонтьев.
Заседание в Петербургском городском суде вызвало ажиотаж в соцсетях не только из-за абсурдного характера повторного обвинения, но и из-за кадра, который опубликовало издание Sotavision.
На фотографии Леонтьев в обуви без шнурков ожидает решения суда между двумя сотрудниками полиции — женщиной в звании лейтенанта и мужчиной в звании старшего лейтенанта (или капитана). Лица обоих силовиков скрыты банданами.
Кадр показался многим пользователям соцсетей символичным: его называли и «образом целой страны в одной фотографии», и «фото эпохи», вспоминали актуальные строки Noize MC, превращали в аниме, а по выразительности сравнивали со знаменитой фотографией Дмитрия Маркова. В начале февраля 2021 года фотограф участвовал в уличных протестах против уголовного преследования Алексея Навального, был задержан и доставлен в ОВД Косино-Ухтомский. Там он и запечатлел силовика в амуниции и балаклаве под портретом Владимира Путина. Позднее это фото было продано с благотворительного аукциона за два миллиона рублей.