Помните фото омоновца в балаклаве под портретом Путина, которое называли символом преследования Навального? Теперь свой исторический снимок, похоже, есть и у группы «Стоптайм»

Музыкантов «Стоптайм» — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали 15 октября. До того группа стала известна благодаря исполнению на улицах Санкт-Петербурга песен музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами».

16 октября музыкантов отправили под административный арест по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Наоко и Леонтьеву назначили по 13 суток, Орлову — 12.

28 октября певицу из спецприемника повезли в суд. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП). После суда Наоко увезли в 76-й отдел полиции. Туда же доставили Орлова, задержанного сразу после освобождения из спецприемника. На них составили новые протоколы об организации массового скопления людей, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП).

29 октября певицу и гитариста вновь арестовали на 13 суток. Наоко назначили такой срок по обоим протоколам — они будут исчисляться одновременно, а не один за другим.

30 октября на 12 суток был также повторно арестован Владислав Леонтьев.