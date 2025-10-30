Ленинский суд Петербурга арестовал на 12 суток 18-летнего барабанщика группы «Стоптайм» Владислава Леонтьева по протоколу об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом для протокола стал уличный концерт на Сенной площади, который группа якобы проводила 26 сентября. Как отмечает «Бумага», в тот день «Стоптайм» не проводили концертов, а Леонтьев выступал в составе другой уличной группы на канале Грибоедова.

Полицейские в протоколе сослались на пост в телеграм-канале издания «Бумага» с записью выступления с песней Монеточки «Ты солдат», пишет «Медиазона». При этом «Стоптайм» исполняли эту песню не 26-го, а 27 сентября, как и указано в посте.

Для выяснения обстоятельств составления протокола защита просила вызвать в суд полицейских, составлявших его, но судья отказалась это сделать.

Ранее Леонтьев уже провел 13 суток под административным арестом по аналогичной статье. После освобождения из спецприемника он пропал. Утром 29 октября выяснилось, что молодого человека увезли во 2-й отдел полиции, где составили новый протокол.

Музыкантов группы «Стоптайм» — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали 15 октября. На следующий день их отправили под административный арест по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Наоко и Леонтьеву назначили по 13 суток, Орлову — 12. 28 октября певицу из спецприемника повезли в суд. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП). После суда Наоко увезли в 76-й отдел полиции. Туда же доставили Орлова, задержанного сразу после освобождения из спецприемника. На них составили новые протоколы об организации массового скопления людей, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). 29 октября певицу и гитариста вновь арестовали на 13 суток. Наоко назначили такой срок по обоим протоколам — они будут исчисляться одновременно, а не один за другим, отмечает «Медиазона».

Группа «Стоптайм» известна по исполнению на улицах Петербурга песен музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами». С середины октября на участников группы — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — составляют протоколы, штрафуют и отправляют их под административные аресты.