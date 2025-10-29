The Insider нашел у семьи главы МВД по Петербургу недвижимость на полмиллиарда рублей Именно его подчиненные преследуют уличных музыкантов «Стоптайм»

Жене главы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина принадлежит недвижимость на общую сумму более 450 миллионов рублей, говорится в расследовании The Insider.

Речь идет о 41-летней Дарье Плугиной. Издание считает именно ее женой главы петербургской полиции. По данным журналистов, вместе с ней Плугин путешествовал в США в 2017 году, у пары есть двое сыновей — Кирилл и Михаил.

В старых декларациях — еще до того, как они были засекречены — полицейский также указывал сведения об автомобилях и квадратных метрах жилья жены, которые совпадают со списком старого имущества Дарьи Плугиной.

Как выяснил The Insider, Плугиной принадлежат:

Квартира площадью 170,3 квадратных метра в петербургском ЖК «Смольный парк» стоимостью около 120 миллионов рублей.

Квартира площадью 58 квадратных метров на улице Новгородской в Москве, а также два нежилых помещения общей площадью 238 квадратных метров в московском ЖК «Зиларт». Рыночная оценка этой недвижимости — 185 миллионов рублей.

Два дома в поселке Мурмино под Рязанью и три дома в подмосковном поселке Вешки общей стоимостью примерно 150 миллионов рублей.

«Таким образом, общая стоимость недвижимости, оформленной на Дарью Плугину, составляет почти полмиллиарда рублей. Ее собственными доходами, не говоря уж об официальной зарплате начальника петербургского ГУ МВД, объяснить происхождение средств на дорогие покупки невозможно», — пишет The Insider.

Плугина, говорится в расследовании, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (носит статус микропредприятия без высоких доходов) и торгует обувью и сумками в салоне на Алтуфьевском шоссе.

Роман Плугин возглавляет ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти последние шесть лет. За время его работы на этом посту полицейские необычайно жестко разгоняли участников акций протеста или, например, неправомерно применили силу к избирателю, которого заподозрили в порче бюллетеня.

Плугин оправдывал действия подчиненных. Он в частности говорил, что на протестные митинги выходят люди с «перепрошитыми мозгами» и «пустыми головами», а задержания журналистов, работавших на антивоенных акциях, объяснял борьбой с «проходимцами».

С середины октября подчиненные Плугина преследуют музыкантов группы «Стоптайм», которые исполняли на улицах Петербурга песни артистов, объявленных в России «иностранными агентами». На певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева составили несколько административных протоколов из-за выступлений группы. Их подвергают «карусельным арестам» — фактически не дают выйти на свободу из спецприемника, назначая новые административные аресты. Так, Наоко и Орлову, которые уже провели 13 и 12 суток в спецприемнике дали еще по 13 суток ареста.

Фото на обложке: Министерство внутренних дел Российской Федерации