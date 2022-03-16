Глава ГУ МВД по Петербургу объяснил задержание журналистов, работавших на антивоенных акциях, борьбой с «проходимцами»

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Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин объяснил задержание журналистов, освещавших акции протеста против войны в Украине, тем, что провокаторы притворяются сотрудниками СМИ, а у полицейских нет времени разбираться.

Такое заявление Плугин, пишет «Интерфакс», сделал 16 марта в ходе отчета перед законодательным собранием региона.

В числе так называемых журналистов — а ведь сотрудник видит только жилетку, в этой кутерьме он не может одним взглядом определить, кто есть журналист — мы встречались с фактами провокаций, когда эту жилетку одевают всякие проходимцы, прошу прощения за это выражение, и лезут своими камерами, телефонами в эпицентр событий, тем самым просто-напросто мешая осуществлять законные действия сотрудникам полиции.

По его словам, как только полицейские выясняют, что перед ними провокатор, тот выбрасывает жилетку СМИ или убирает в карман. Плугин сообщил, что «даже если и имели место факты так называемых задержаний» журналистов, то их лишь доставляли в отделения полиции, откуда, разобравшись, быстро отпускали «и они возвращались для выполнения своих служебных обязанностей».

Таким образом, считает глава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полиция умышленно не препятствовала исполнению обязанностей журналистов. «Ведь, наверное, нет таких фактов, что мы сорвали рабочий день, сорвали работу того или иного журналиста», — сказал Плугин.

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По данным на антивоенных акциях, которые проходят в России с 24 февраля, были задержаны в общей сложности 15 тысяч человек. 13 марта, когда в Петербурге проходила очередная акция протеста против вторжения в Украину, сообщалось, что полиция задержала работавших на ней журналистов, несмотря на то, что у них были предписанные законом жилеты «Пресса», редакционные задания и удостоверения.

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