Певицу Наоко арестовали еще на 13 суток. Гитарист «Стоптайм» Александр Орлов (ему тоже дали 13 суток) попросил ее стать его женой

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 18-летнюю солистку уличной группы «Стоптайм» Диану Логинову (Наоко) на 13 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

Перед этим суд назначил ей 13 суток по другому делу. Ее признали виновной в организации массового скопления людей, повлекшего за собой нарушения общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Это второй протокол на Логинову по этой статье. По первому она уже провела в спецприемнике 13 суток.

Суд также назначил 13 суток ареста гитаристу группы Александру Орлову по статье об организации массового скопления людей (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).

Незадолго до заседания суда стало известно, что Орлов попросил Логинову стать его женой. Логинова и Орлов записали видео в коридоре Смольнинского суда. Они поблагодарили всех, кто подписался на канал группы (число подписчиков превысило 50 тысяч), отметив, что «не факт, что мы скоро увидимся и спишемся».

«Мы, кстати, с ним поженимся», — говорит на видео певица, показывая на Орлова.

«Бумага» уточняет, что Орлов попросил Логинову стать его женой в автозаке 17 октября, когда их везли отбывать административный арест в спецприемник в Луге.

28 октября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Логинову на 30 тысяч рублей за исполнение песни Монеточки «Ты солдат». Ее признали виновной в «дискредитации» российской армии.

Петербургская группа «Стоптайм» получила известность, исполняя песни на улицах города, среди них были композиции исполнителей, объявленных «иностранными агентами». Первый раз участников группы — Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — арестовали 16 октября по статье об организации массового мероприятия.

