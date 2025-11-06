Ленинский районный суд Перми назначил уличной певице Екатерине Романовой 60 часов обязательных работ по протоколу о нарушении общественного порядка при организации массового пребывания граждан (статья 20.2.2 КоАП), сообщил местный правозащитник Артем Файзулин.

«Понимаю, как дико это звучит, когда мы говорим о невиновном человеке, реализовывавшем свое конституционное право на мирное собрание — но в сегодняшней реальности Екатерину с таким относительно мягким наказанием можно поздравить», — написал он.

Екатерина Романова участвовала в уличном концерте в поддержку музыкантов группы «Стоптайм», проходившем 22 октября у здания Драмтеатра в центре Перми.

1 ноября ее задержали и составили протокол за то, что она, по версии силовиков, отказалась пройти медицинское освидетельствование. За это Романову арестовали на семь суток. Она должна выйти из спецприемника 8 ноября. Тогда же на нее составили протокол по статье 20.2.2 КоАП.

Уличная группа «Стоптайм» пела в Петербурге песни музыкантов, объявленных «иноагентами» — в том числе, Нойза и Монеточки. 15 октября участников группы задержали. Певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под административный арест по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Затем на них составили новые протоколы по статье об организации массового скопления людей, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), и снова арестовали на 12 и 13 суток. В их поддержку выступили уличные музыканты в разных городах России.

Сперва в России арестовали музыкантов группы «Стоптайм». А теперь власти сажают музыкантов, выступающих в их поддержку Вот список, который постоянно обновляется

