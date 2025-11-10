В Перми снова арестовали уличную певицу, устроившую концерт в поддержку «Стоптайм». Ей назначили 15 суток за «неповиновение полиции»

Ленинский районный суд Перми назначил 15 суток ареста 20-летней уличной певице Екатерине Осташевой по административному протоколу о «неповиновении полиции» (часть 1 статьи 19.3 КоАП), сообщает телеграм-канал «Пермь 36,6».

По данным Sotavision, на Осташеву составили рапорты трое полицейских, утверждавших, что она «отказалась выключить мобильный телефон и прекратить видеосъемку». Защита певицы заявила, что состава правонарушения в ее административном деле нет.

Екатерина Осташева 22 октября провела в Перми уличный концерт в поддержку музыкантов «Стоптайм». 1 ноября ее задержали. Суд отправил певицу под административный арест на семь суток по статье об отказе от медицинского освидетельствования и назначил 60 часов обязательных работ по статье о нарушении общественного порядка при организации массового пребывания граждан. 8 ноября на выходе из спецприемника Осташеву снова задержали, составив протокол о неповиновении полиции.

Уличная группа «Стоптайм» пела в Петербурге песни музыкантов, объявленных «иноагентами» — в том числе, Нойза и Монеточки. 15 октября участников группы задержали. Певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под административный арест по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Затем на них составили новые протоколы по статье об организации массового скопления людей, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), и снова арестовали на 12 и 13 суток.

В поддержку «Стоптайм» выступили уличные музыканты в разных городах России. Многих из них также отправили под административный арест.

Вот список этих музыкантов

Сперва в России арестовали музыкантов группы «Стоптайм». А теперь власти сажают музыкантов, выступающих в их поддержку Вот список, который постоянно обновляется

