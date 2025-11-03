Юрий Шевчук выступил в поддержку группы «Стоптайм»
Музыкант Юрий Шевчук высказался в поддержку группы «Стоптайм» на концерте ДДТ в Лондоне, пишет «Бумага».
Выступление состоялось 30 октября. Перед началом исполнения композиции «Ты не один» Шевчук сказал: «Эта песня посвящается группе „Стоптайм“».
«Бумага» отмечает, что Шевчук стал первым известным артистом, живущим в России, который публично выступил в поддержку «Стоптайм».
Ранее 3 ноября стало известно, что суд в Перми арестовал на семь суток уличную певицу Екатерину Романову, организовавшую 22 октября концерт солидарности с группой «Стоптайм». Ее арестовали по статье об отказе от освидетельствования на наркотическое опьянение. На Романову также составили еще один протокол — по статье об организации массового пребывания людей в общественном месте. Он будет рассмотрен 6 ноября.
Музыкантов «Стоптайм» — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали 15 октября. До того группа стала известна благодаря исполнению на улицах Санкт-Петербурга песен музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами».
16 октября музыкантов отправили под административный арест по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Наоко и Леонтьеву назначили по 13 суток, Орлову — 12.
28 октября певицу из спецприемника повезли в суд. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП). После суда Наоко увезли в 76-й отдел полиции. Туда же доставили Орлова, задержанного сразу после освобождения из спецприемника. На них составили новые протоколы об организации массового скопления людей, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП).
29 октября певицу и гитариста вновь арестовали на 13 суток. Наоко назначили такой срок по обоим протоколам — они будут исчисляться одновременно, а не один за другим.
30 октября на 12 суток был также повторно арестован Владислав Леонтьев.
Юрий Шевчук — один из немногих остающихся в России музыкантов, которые в явном виде высказываются против войны. В мае 2022 года на концерте в Уфе он сказал: «Родина — это не жопа президента», после чего его оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Концерты ДДТ под разными предлогами начали отменять по всей стране, поэтому сейчас группа выступает только за границей.