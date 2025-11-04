Вячеслав Прокофьев / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Кремль и российские государственные информационные агентства регулярно публикуют заранее записанные видео со встреч Владимира Путина с чиновниками, выдавая их за актуальные. Такие публикации журналисты называют «консервами». Их выпускают в те дни, когда президент России на самом деле не появляется на публике. Расследовательский проект «Система» рассказал, как это делается.

Журналисты насчитали пять таких «консерв» в апреле-мае 2025 года и еще пять, опубликованных с середины августа. Заготовки Кремля выявили по расстановке книг на полках в рабочем кабинете Путина и по положению письменных принадлежностей на его столе. В частности, пресс-служба президента выпускала заранее записанные видео с его встречами с чиновниками накануне переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые прошли 11 апреля.

Что не так с книгами и ручками в кабинете Путина

Проект «Система» в нескольких публикациях (1,2,3) рассказывал, как на видео пресс-службы президента расположение книг в шкафу в кабинете Владимира Путина в Сенатском дворце Кремля регулярно меняется без всякой логики. «Книги то стоят на своих местах, то исчезают на несколько дней, а потом старая раскладка возвращается с точностью до сантиметра», — пишут журналисты.

Расследователи считают, что это может указывать на «консервы»: часть встреч записали заранее еще при старой раскладке книг, а опубликовали после более свежих роликов с новой раскладкой.

То же самое касается расположения ручек и карандашей в стаканах на столе Путина.

«Например, на второй встрече Путина с [генеральным директором Агентства стратегических инициатив] Светланой Чупшевой в сентябре 2025 года письменные принадлежности на столе у президента стоят точно так же, как и на встрече с [главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой] Радионовой в октябре. Между двумя этими встречами прошло почти полтора месяца и девять других мероприятий в кремлевском кабинете. И каждый раз ручки и карандаши стояли по-разному, кроме этих двух встреч», — объясняет «Система».

Кроме того, обратила внимание «Система», 12 мая Путин «встречался» с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Выпуск «консервы» в этот день журналисты связали с 42-м днем рождения Алины Кабаевой, которую называют давней партнершей Путина и матерью его сыновей.

В новом расследовании журналисты «Системы» обратили внимание на другие детали, указывающие на то, что Кремль заготавливает «консервные» записи с Путиным. В день, когда выходит очередная «консерва», участвовавшие в записи чиновники появляются и на других мероприятиях. При этом они одеваются точно так же, как на «консервах». Журналисты полагают, что такие инструкции чиновники получили из Кремля.

Однако у участников записей не всегда получается точно воспроизвести образ, в котором они снимались в «консервах». Их выдают аксессуары и другие детали на видео. Так, украшения выдали «консервные» записи встреч Путина с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

В 2025 году Чупшева дважды участвовала в съемке «консерв», они вышли в апреле и сентябре. Первая из этих встреч, считает «Система», на самом деле прошла не позже февраля того же года. Тогда Чупшева пришла в Кремль в черном жакете с золотыми пуговицами. Точно такой же она надела на совещание правительства и церемонию подписания договора с Российским обществом хирургов 9 апреля.

По версии Кремля, все три мероприятия — встреча с Путиным, совещание и подписание договора — состоялись в один день. Но на то, что встреча с президентом на самом деле «консерва», указывает расположение книг в кабинете Путина, а также сережки Чупшевой — в Кремль она пришла в одних, а на остальных мероприятиях появилась в других.

«Система»

В случае с Радионовой «консерву» выдал браслет чиновницы. К Путину глава Росприроднадзора пришла в синей блузе с металлическими пуговицами и браслетом на левой руке. В день публикации видео, 21 октября, Радионова появилась в той же блузе на совещании в Совете Федерации, но уже без браслета — зато с часами и кольцом на левой руке.

«Система»

Журналисты считают, что на самом деле Путин и Радионова встречались не позднее середины сентября 2025 года. На это указывают книги в кабинете: в шкафу Путина нет сборника поэзии ВДВ, который впервые появился на книжной полке в августе.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, если верить Кремлю, встречался с Путиным 25 августа. Чиновник пришел в темно-синем галстуке с капельным узором и массивным часами на левой руке. В отличие от коллег, Григоренко был внимателен и в день публикации видео со встречи появился на совещании правительства в том же образе.

Но «Система» все равно считает ролик «консервой», записанной не позже середины августа. «На „консервный“ формат этой встречи указывает то, что на книжной полке Путина в момент встречи не было сборника поэзии костромских десантников, который впервые появился на полке в публикации Кремля от 13 августа», — отмечают авторы проекта.

В Кремле не стали отвечать на вопросы журналистов об использовании «консерв». Сама по себе практика «отложенных» публикаций не нова. Ранее об этом писали издания Faridaily и «Проект». Кремль регулярно ее применяет, чтобы создать иллюзию, что Путин работает непрерывно.

А еще у Путина есть разные кабинеты (некоторые почти одинаковые)

Песков заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов. Не соврал — ведь кабинеты разные! И теперь все ищут 10 отличий

А еще у Путина есть разные кабинеты (некоторые почти одинаковые)

Песков заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов. Не соврал — ведь кабинеты разные! И теперь все ищут 10 отличий