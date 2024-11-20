Кремль начал выкладывать сообщения о встречах Путина с задержкой до двух месяцев. Сам он не появлялся на публике с 7 ноября

В последних сообщениях Кремля о встречах Путина с политиками есть ряд нестыковок, указывающих на то, что они были опубликованы со значительной временной задержкой, обратила внимание журналистка Фарида Рустамова в телеграм-канале своего проекта Faridaily.

Практика таких «отложенных» публикаций, как пишет Faridaily, не нова: она регулярно используется Кремлем и позволяет создать иллюзию, что Путин работает непрерывно. Однако в последнее время сроки между реальными встречами и публикацией отчетов о них увеличились.

Например, на встрече, прошедшей, по официальным данным Кремля, 12 ноября, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев говорит Путину, что его партия «активно участвует» в подготовке бюджета. При этом проект федерального бюджета был внесен в Госдуму 30 сентября, одобрен в первом чтении 24 октября, а во втором чтении — 14 ноября.

О работе над бюджетом и поддержке в первом чтении говорил с Путиным и руководитель фракции «Новых людей» Алексей Нечаев, встреча с которым, по сообщению Кремля, прошла 19 ноября. При этом, как обращает внимание Faridaily, в день якобы встречи с Путиным Нечаев посетил выставку в Госдуме. На фото с нее он выглядит по-другому и одет в другой костюм по сравнению с фотографией со встречи.

Нестыковки есть и во времени. Например, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в день встречи с Путиным (по официальной версии) выступал в Госдуме, а уже меньше чем через 2,5 часа Кремль опубликовал стенограмму его разговора с российским президентом.

Источники Faridaily говорят, что в последнее время задержка в публикации отчетов о встречах Путина на сайте Кремля может достигать двух месяцев. Рустамова обращает внимание, что в последний раз Путин появлялся на публике 7 ноября на Валдайском форуме, и с тех пор Кремль публикует только видеообращения и двусторонние встречи.

По ее мнению, о том, где находится Путин, может не знать даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который за несколько часов до публикации обновленной ядерной доктрины говорил, что корректировки к ней документально «пока не формализованы».